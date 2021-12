El porta a porta, el sistema de recollida de residus més eficient

Separem bé els residus

El porta a porta com a sistema més eficient de recollida

Conscienciar

Per a més informació: consulteu el web residuonvas.cat

Cada dia prenem moltes decisions, en el cas delsno n’és cap excepció. Primer hem de pensar, aquesta és la primera clau. La nostra manera de comprar (anar amb el cabàs, evitar els embolcalls innecessaris) pot comportar una millora en generar menys residus. Alguns consells que ens poden ser útils:Fer una, ajuda a evitar malbaratar aliments.Comprardels productes (garrafes en comptes de pacs individuals).Comprar, evita el sobreembalatge.En un context d’innecessaris és el primer pas per aconseguir un cercle virtuós en el tractament de residus. La directiva 2008/98/CE sobre els residus que la Unió Europea va aprovar l’any 2008 estableix una jerarquia dels residus -- i el primer missatge de la campanya de l’ARC posa en relleu que el primer pas de la jerarquia dels residus, la prevenció, és present en el moment de la compra.Reduir embalatges innecessaris (especialment els plàstics d’un sol ús), comprar a granel, transportar la compra en un cabàs o bossa reutilitzable són petites accions que tenen un gran impacte. PerquèA casa, quan s’han generat els residus, ésen cadascuna de les fraccions (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers) perquè facilita la recuperació dels materials que es poden reciclar. Aquesta acció és l’altre gest que podem fer, ja que, a més, elaborant nous productes amb materials derivats dels residus es generen menys emissions de CO2 i fer una bona separació dels residus ajuda a mantenir la circularitat dels materials, a fomentar l’economia circular. I és(restes de menjar, petits vegetals) en bosses compostables.Es tracta d’aconseguir una recollida de qualitat, amb el mínim de materials no corresponents a la fracció, els anomenats impropis. El 2020, el percentatge d’impropis en la recollida selectiva a Catalunya va oscil·lar entre el 26% de mitjana en els envasos lleugers (contenidor groc) i el 12% en la fracció orgànica (contenidor marró).Un altre aspecte clau és allargar la vida útil dels residus el màxim possible, un dels principals objectius de l’economia circular.Les administracions estan impulsant, entre els quals destaca, per la seva eficiència, el, ara present en molts pobles i començant aCatalunya té un índex de. Aquest valor ha anat augmentant lleugerament els darrers anys. S’ha passat d’un 39,9% de recollida selectiva l’any 2017 a un 45,9% de 2020. Aquest augment de la recollida selectiva ha anat en paral·lel a l’extensió progressiva del model porta a porta, particularment als nuclis de població petits. Actualment, aquest model és present aEl model porta a porta ha demostrat sobradament que permet assolir els. És eficient a molt curt termini i també a llarg termini. Estableix una responsabilització a la ciutadania diferent, un esforç compartit entre la ciutadania i l’administració.Els valors mitjans de recollida selectiva que s’obtenen amb el sistema porta a porta són d’un. Per contra, els valors que s’obtenen amb una recollida selectiva tradicional, sense models eficients, és delEl sistema porta a porta és una aposta estratègica per tal de caminar cap als objectius que marca la Unió Europea en matèria de residus. Per aconseguir-ho, l’Agència de Residus aposta perquè les grans ciutats i les capitals de comarca, se sumin progressivament a aquest model de recollida, que pot ser flexible i adaptat a cada realitat de l’entramat urbà del municipi.L’ Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, vol conscienciar la ciutadania sobre la importància d’evitar els residus i d’assolir una bona recollida selectiva de residus. Amb aquest objectiu, l’ARC ha posat en marxa aquest desembre, en dies tradicionals d’un gran consum per les festes de Nadal i Reis, una campanya que té com eslògan

