Álvarez de Toledo i el «nou testament» de l'unionisme

La diputada del PP per Barcelonaha presentat aquest dilluns a Barcelona el seu llibre(Penguin Random House) en companyia de l'actor, qui ha fet una defensa encesa del text, que ha arribat a definir de" de la democràcia espanyola. En l'auditori de l'editorial, que s'ha omplert, el comediant ha assegurat que el llibre expressa el sentiment d'dels constitucionalistes per part del PP. Una actitud que ha donat ales al nacionalisme "xenòfob".Boadella ha elogiat la "bellesa" de l'obra, lligant bellesa a claredat: "Cayetana ha estat acusada de tot, menys de mentir". El dramaturg s'ha referit a l'gens amagat de la diputada, detestada pels "minicultes i les minicultes" i ha recordat quan ella es va sentir espanyola, quan va viure els dies del segrest i l'assassinat del regidor del PPAlbert Boadella ha dit que la diputada ha tingut els "nassos" d'enfrontar-se al seu partit votant en contra de lai sent un "vers lliure". Ha qualificat el llibre de "crònica d'una decadència" i ha arribat a parodiar sobre l'escena la reacció dea l'aparició del llibre. Boadella ha interpretat un García Egea -que ha participat en concursos de- que, irritat, llança pinyols contra el llibre.Álvarez de Toledo ha criticat la "partitocràcia" i la "grupocràcia" que caracteritza la vida interna dels partits i ha defensat la llibertat interna dins de les organitzacions. La diputada ha sortit en defensa d'"que no és el principal problema de Pablo Casado", criticant "que es posi en marxa una operació" contra la presidenta madrilenya."Aquest és un llibre perquè Casado sigui president del govern espanyol. Però perquè ho sigui s'ha de plantar cara ai els seus aliats". Álvarez de Toledo ha dit que "entre submissió i confrontació, jo elegeixo confrontació". Li ha demanat a Casado que bandegi el conflicte amb Ayusoi que "s'enganxi a ella" perLa política conservadora ha reclamat que el cas desigui una inflexió. "El nacionalisme no ha aconseguit construir una nació i s'ha de dir que la meitat de Catalunya que ha estat oblidada que ha de passar a l'ofensiva". Ha advertit contra ", que troba interlocutors a Madrid, que pensen en un nou Pujol i un partit que sigui raonable". Per barrar-li el cas, ha proposat "una reconstrucció del constitucionalisme i l'antinacionalisme".Entre el públic, hi havia la plana major de Ciutadans, amb. En canvi, s'ha notat l'absència de cap dirigent rellevant del PP. Les relacions entre la direcció de Génova i la diputada estan en aquests moments trencades i les intervencions públiques d'Álvarez de Toledo topen sempre amb el buit de la cúpula del PP.Boadella ha destacat els fets de l'escola de Canet de Mar, considerant que s'hauria de produir una mobilització constitucionalista i s'ha preguntat si no s'hauria de fer un tipus de concentracions com les de

