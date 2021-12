Així pots preparar un caldo de Nadal com Déu mana

Què hi posem?

Com el preparem?

Òmicron, restriccions, coronavirus, bombolla... El malson ha tornat, un any després, i la Covid tornarà a marcar les festes de Nadal. Això sí, amb pandèmia o sense, i tant si s'és quatre o vint, elno falla a taula el dia 25.La base està clara i és senzilla, però, com amb tot, és molt important lai ladels ingredients que s'utilitzen per fer el brou. Un altre aspecte a tenir en compte: fer un bon caldo de NadalOlla gran en mà, quins són els indispensables perquè sigui saborós i no deixi indiferent els comensals?: és la base del brou així que si és mineral millor, per evitar gustos estranys.: donen profunditat i riquesa al brou i cal que siguin variades. Col, pastanaga, nap, xirivia, porros, api i una patata. I. Sí, en plural, el brou de Nadal combina diverses carns que donen un sabor més intens i complex. Aus, com ara carcasses de pollastre; porc, com la botifarra, la cansalada i, molt important, un os de pernil, i jarret de vedella.Laési no demana massa esforç, només molta. Cal tenir en compte que seran necessarisque barrejarem des del primer moment amb les. S'ha de deixar bullir i, quan apareixen impureses, es retiren amb una escumadora. Així s'aconsegueix un brou més fi.Seria òptim que totSi no hi hem posat tota l'aigua des del principi, se n'haurà d'anari, alhora,Un cop parat el foc, caldrà colar el líquid de totes les verdures i carns i el caldo ja està llest per ser consumit.Com a, la carn es pot utilitzar per prepararo perNomés s'haurà de desossar i triturar perquè quedi ben barrejada per poder donar-li la forma desitjada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor