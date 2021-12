Saps que si et fan comentaris obscens o et toquen sense consentiment és agressió sexual?

Hi ha determinadesi s’ha d’aplicar la “a les accions que”. Els entorns d’oci, especialment els nocturns, on estem més desinhibits, són els espais on es poden donar, més sovint, aquestes situacions.Per exemple,com l’, si et fan, si et graven o difonen imatges teves compromeses, si t’encerclen o et segueixen amb finalitat sexual, o si et fan comentaris obscens, entre d’altres.Algunes d’aquestes conductes estan tan. Si això et passa, disposes d’un telèfon d’atenció 24 hores i gratuït on denunciar les situacions de violència patides o conegudes: elo, si ho prefereixes, pots fer-ho mitjançant la Policia Local del teu municipi o dels Mossos d’Esquadra. I cal recordar, que en qualsevol de les entitats adherides, el personal que hi treballa, també pot ajudar tant en la prevenció com en l’atenció davant situacions de violències sexuals.Has de saber que les conductes menys greus, tot i no ser constitutives d’una infracció penal, sí són. A Catalunya l'assetjament sexual es pot sancionar i es sanciona.A Catalunya, l’abril de 2019 es va aprovar elper prevenir, sensibilitzar, detectar i donar resposta a les situacions de violència sexual en entorns d’oci. En aquest protocol s’hi poden adherir tant entitats públiques com a privades que vulguin fer un pas endavant contra aquest tipus de violències. A més, per sensibilitzar la joventut i la societat en general, i donar visibilitat a aquesta problemàtica, la Generalitat va engegar la campanyaDes de la seva aprovació, cada cop són més els ajuntaments, empreses i entitats públiques i privades relacionades amb els entorns d’oci, que mostren el seu interès en adherir-se al Protocol, en una aposta clara percom a una de les formes de. Fins ara han signat el protocol 64 ajuntaments d’arreu Catalunya, un consell comarcal, dos col·legis oficials i 30 entitats privades.

