Un infectòleg del Parc Taulí, contrari als «grans tancaments i grans prohibicions»

Altres notícies que et poden interessar

Laes reuneix aquest dilluns a la tarda perde la pandèmia a casa nova i la societat està pendent de si s'anuncien novesper contenir la sisena onada instal·lada de ple a casa nostra. Elsparlen, però no tots ho fan en la mateixa direcció.Mentre JaumeOriolAntonii Claraaposten per, un infectòleg de l'hospital Parc Taulí de Sabadell es mostrapresident del Comitè d'Infeccions del Parc Taulí, aposta per la rEl metge, en una entrevista a RAC1, ha alertat de la sociabilitat amb amics i familiars en els àpats de Nadal. Segons detalla,, però fa notar que "la seva impressió és que allà on hi ha gent vulnerable no hi hauria d'haver àpats de Nadal normals".Un altre punt calent de la setmana és lai la necessitat deels centres educatius, així comdels nens a les aules al gener. Cervantes no ho veu amb bons ulls: ni creu que ajudi a millorar la situació epidemiològica general ni l'augment de casos als centres ha estat l'esperat. A més, considera queCervantes. "No estic gaire convençut que sigui bo per a la salut mental", alerta l'infectòleg. Ni tampoc creu que lasigui una bona solució, ho veu com "un mal menor".​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor