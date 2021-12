Aprovada la cinquena vacuna contra la Covid a Europa

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha recomanat una autorització per comercialitzar, la vacuna decontra la Covid-19, en persones a partir dels 18 anys. Aquesta és la cinquena vacuna recomanada a la Unió Europea. Es basa en proteïnes (al contrari que les de Pfizer o Moderna, d'ARNm) i s'administra en, normalment al múscul del braç, amb un interval de 3 setmanes.Després d'una avaluació exhaustiva, el Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les sigles en anglès) de l'EMA ha conclòs per consens que les dades sobre la vacuna "eren sòlides i complien els criteris d'eficàcia, seguretat i qualitat de la UE". Els resultats dels dos principals assaigs clínics van revelar que Nuvaxovid és. Als estudis hi van participar més de 45.000 persones en total.Al primer estudi, realitzat a Mèxic i els Estats Units, es va trobar unaa partir de 7 dies després de la segona dosi en les persones que van rebre Nuvaxovid (14 casos de 17.312 persones) en comparació de les persones que van rebre placebo (63 de 8.140 persones).El segon estudi realitzat al Regne Unit també va mostrarde Covid-19 en les persones que van rebre Nuvaxovid (10 casos de 7.020 persones) en comparació amb les persones que van rebre placebo (96 de 7.019 persones); en aquest estudi, l'eficàcia de la vacuna va ser del 89,7%.En conjunt, els resultats dels dos estudis mostren una eficàcia de la vacuna al voltant del 90%. En el moment dels estudis, encara no existien les variants. Així, les dades són limitades sobre les últimes mutacions del virus.Segons l'EMA, elsobservats amb Nuvaxovid als estudis van ser "generalment lleus o moderats i van desaparèixer en un parell de dies després de la vacunació". Els més comuns van ser sensibilitat o dolor al lloc de la injecció, cansament, dolor muscular, mal de cap, sensació general de malestar, dolor articular i nàusees o vòmits.​​​

