Catalunya regularà l'extracció del llentiscle i posa fi a un buit legal històric

Laés a punt d'enllestir una nova normativa perla recol·lecció professional i comercialització del, una pràctica en augment que es troba en una mena de buit legal en no tractar-se d'una espècie protegida. L'objectiu del decret és evitar l'd'aquesta planta tal com s'està produint, cada vegada amb més intensitat, a diversos boscos de les comarques del litoral català -com ara als parcs naturals de la Serra de Collserola o de Sant Llorenç del Munt i l'Obac- i posar fil a l'agulla a un "problema social i mediambiental".El document que s'ha treballat des delja s'ha presentat davant de diverses entitats i organitzacions agràries, professionals del sector i altres actors afectats perquè facin les sevesaportacions davant l' increment de queixes i de sensació d'inseguretat en una demanda històrica. La voluntat és avançar el més ràpid possible en la sevaa principis del 2022 perquè a finals d'any ja es pugui implementar.Aquesta norma permetrà aflorar aquestaper donar transparència a aquest mercat -sovint molt- i disposar de dades per fer-ne una planificació i seguiment arreu del territori. A més, finalment també es dotarà d'unper poder aprofitar de manerai planificada aquest recurs natural que resulta d'elevat valor a diversos països del nord d'Europa com a, producte farmacològic o aplicatiu en química verda.En aquest sentit, es crearà un, que inclourà tant els recol·lectors com les persones que el comercialitzen, amb l'objectiu de garantir lade la planta i s'establiranque garantiran que l’aprofitament es fa de manera correcta iamb l'autorització de la propietat. L'incompliment d'aquestes condicions tècniques serà sancionable.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor