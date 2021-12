El PSC considera un «error» la destitució de Trapero

El PSC considera com a responsable dels Mossos d'Esquadra . La nova portaveu dels socialistes catalans,, ha assegurat que els socialistes catalans lamenten la decisió de la conselleria d'Interior i ha argumentat que la policia catalana necessita"Tot el nostre reconeixement", ha dit sobre la trajectòria del major. Tortolero ha explicat que precisament la nova direcció del PSC vol donar un impuls a la importància que tenen les polítiques de seguretat de la mà de la secretaria que ha assumit l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet,La nova executiva dels socialistes catalans s'ha reunit per primera vegada aquest dilluns, ha nomenat la seva permanent -el pinyol que comandarà el dia a dia del partit- i ha pres les seves primeres decisions. Una de les més destacades:que reunirà experts en l'àmbit per analitzar com s'ha d'afrontar aquesta qüestió a l'escola catalana.De fet, el nou líder del PSC,, ha tancat files aquest dilluns en una entrevista a RAC 1 sobre la flexibilització de la immersió defensada per l'exconseller d'Educació Josep Bargalló . "No com partidaris de les quotes, però complim les sentències", ha afegit Tortolero, que ha assegurat que no es pot admetre cap "assenyalament" de nens i nenes i que la confiança dels socialistes en el cos de docents és plena.La polèmica lingüística serà una de les carpetes candents que marcarà la política catalana en els pròxims mesos, així com el model de seguretat del cos de Mossos. El PSC de l'etapa Illa s'ha fixat com a objectiu. "Volem posar les bases per governar Catalunya", ha subratllat la nova portaveu.

