El Govern i el PSC obren negociació per blindar el model d'escola catalana

La rectificació del PSC al congrés de fa dos anys

Divendres, en la vigília de la gran manifestació en defensa de l’escola catalana i de la celebració del, el gran absent a l’acte, el conseller d’Educació,es reunia amb la dirigent socialista, encarregada d’aquesta àrea a nivell orgànic dels socialistes. Més enllà de les declaracions públiques i les fotografies incompletes, el Govern té garantit que ela les escoles catalanes sense percentatges preestablerts.Així ho confirmen fonts d’ambdues parts que, malgrat el xoc sobre el compliment de les sentències que obliga els centres a implementar un 25% del castellà, comparteixen quei que l’objectiu del model és que, en finalitzar l’educació obligatòria, tots els alumnes tinguin un igual domini tant del català com del castellà. En realitat, el punt d’entesa està, com ha verbalitzat aquest dilluns a RAC 1 el nou líder del PSC,, en la "flexibilitat" de la immersió que en el seu dia va defensar l’exconseller Josep Bargalló Què vol dir aquesta flexibilitat? Que en un centre on la realitat social sigui majoritàriament catalanoparlant es puguii que en un altre on el castellà sigui predominant en el seu entorn social s’aboquin els recursos peri contrarestar la reculada en l’ús de docents i alumnes que acrediten els informes de la conselleria. Fonts del departament confirmen que els socialistes els han transmès la voluntat de ser en els acords que es treballaran a partir del gener en matèria lingüística."El model d’immersió ha funcionat raonablement bé,de l’escola catalana", ha defensat Salvador Illa, més clar a l’hora de condemnardel líder del PP,, del que ho ha estat aquest cap de setmana el president del govern espanyol,sobre el conflicte de fons. El dissabte, el ministre de Cultura,, també deixava caure que la Generalitat tenia responsabilitat en la reculada del català La principal discrepància exhibida públicament al voltant d’aquesta qüestióquè s’ha de fer amb les sentències que obliguen a implementar el 25% de castellà. El Govern busca contrarestar-les amb mesures com reforços a les aules afectades o augmentant inspeccions , mentre que el nou primer secretari del PSC sosté que les resolucions judicials s’han de complir. En aquest cas, però, ha reconegut queEl motiu pel qual els socialistes no van ser a la manifestació del dissabte convocada per Som Escola ha anat mutant iper escalar posicions a Catalunya. Primer van argumentar, per boca de Núria Marín, que no hi podien anar perquè celebraven el seu congrés. Aquest dilluns, Illa ha explicat que en realitat era perquè" amb aquest tema i perquè. Des del seu punt de vista, la mobilització tenia un segell independentista.La lectura de fons que fan entre bambolines els socialistes, i que ja es va posar de manifest al conclave de fa dos anys quan van fixar el seu full de ruta, és que hi ha una part de la societat catalanai que havia aconseguit capitalitzar Ciutadans en la victòria electoral del 2017. El partit d'van néixer, precisament, abonant el conflicte lingüístic i vinculant-lo directament a l'auge procés.Els socialistes van arribar a la conclusió que créixer passava per portenciar-sei, per tant, recuperar votants que s’havien perdut en benefici del partit taronja. Aquell congrés va estar marcat precisament per un debat intern que es va haver de resoldre amb una rectificació sobre el plantejament lingüístic que es feia en el full de ruta. Fins a una trentena d’esmenes presentades van forçar la direcció adel document –- per incloure el català com a llengua vehicular i introduir el concepte "flexibilització" del model vigent.Això no vol dir, però, que no hi hagi sectors del PSC que continuen qüestionant que només el català sigui llengua vehicular a l'escola. Altra cosa és què farà finalment la direcció d’Illa, que sosté que vol governar la "Catalunya un sol poble" i que, de portes endins, reconeix que no es pot permetre desmarcar-se d’amplis consensos com el de l’escola. Créixer sota la premissa deimplica atraure vot anti-procés, tanmateix sense allunyar-se de la centralitat que diuen ocupar i que veuen més a l'abast mentre continuï la divisió estratègica dels partits independentistes. Sobre aquesta dicotomia transitarà Illa amb la dificultat de garantir la coherència. El PSC, per exemple, no hi va ser a la cimera que va convocar el president Pere Aragonès d'urgència davant la sentència del Tribunal Suprem.En part, la victòria d’Illa a les eleccions del 14-F corrobora que el PSC, però amb una dreta desfermada i en plena ofensiva contra la llengua i els pactes del govern espanyol amb ERC i Bildu, els socialistesde dissabte. Per contra, sí que volen ser alque impulsarà el presidenta principis d'any i no quedar al marge de l'actualització del model d'escola catalana. Tot plegat, mentre el govern de Sánchez, que té per objectiu retenir la Moncloa, intenta passar de puntetes sobre la qüestió enmig del foc creuat amb la dreta.

