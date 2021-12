Detenen un home després que atropellés dues persones en una discoteca de Puigcerdà

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de, vandiumenge un home, de 23 anys, perEls fets van tenir lloc passades les sis de la matinada a ldel carrer Euskal Herria de la població. Arran una, el detingut va pujar al seu vehicle, va envestir dues persones i va fugir a alta velocitat.Poc després, la policia va rebre l'avís d'una l'avinguda Pirineus, que coincidia amb les dades facilitades pels testimonis, però no hi va trobar cap ocupant. Els Mossos van iniciar una cerca i van localitzar prop de l'estació, una de les quals era eldel turisme.L'home va sercom a presumpte autor dels. Les dues persones atropellades així com les que anaven al vehicle van ser ateses de les ferides sofertes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor