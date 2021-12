Junts expressa «respecte» per la destitució de Trapero als Mossos

Junts demana al PSC que "reflexioni" per la llengua

Exigència del pagament dels fons Covid

La portaveu de Junts,, ha mostrat aquest dilluns "respecte" per la destitució decom a màxim responsable dels Mossos d'Esquadra. "Els consellers són lliures de decidir els equips de confiança i qui té la màxima responsabilitat en els departaments. Desitgem el màxim d'encertes a les persones que agafaran les noves responsabilitats", ha assenyalat Artadi en la roda de premsa posterior a l'executiva del partit. L'encarregat d'informar els dirigents de la formació ha estat, vicepresident de la Generalitat, al llarg del matí.Trapero va ser restituït la tardor del 2020 per part de, conseller d'Interior nomenat per Junts. Aquesta restitució va arribar cesprés de l'absolució del major en la causa per rebel·lió jutjada a l', que es va fer extensiva a la cúpula d'Interior de la tardor del 2017.passarà a estar al capdavant dels Mossos acompanyat d', que ja en va ser màxim responsable precisament abans que Trapero fos reinstaurat en el càrrec.Artadi ha fet una valoració "molt positiva" de lad'aquest dissabte aen defensa de la immersió lingüística, que va aplegar 35.000 persones. "Tenim clar que només la independència blindarà el català i farà que sigui una eina de futur, però recordem que el català no és només una cosa de l'independentisme", ha ressaltat la portaveu de Junts, en referència al. Artadi ha indicat que, en el passat, els socialistes "formaven part dels consensos del país", i els ha retret que prioritzin el partit a la llengua. "Els demanem que reflexionin i que tornin als consensos", ha dit.Dissabte a la tarda, Junts va presentar una querella per injúries, calúmnies i incitació a l'odi contra, president del, per haver dit que als nens que parlen castellà a les escoles no se'ls deixa anar al lavabo. La denúncia ha estat elevada a la sala segona del. Si s'accepta a tràmit, el Congrés dels Diputats haurà de decidir si aixeca la immunitat a Casado. Diumenge, el líder del PP va "atacar", secretari general de Junts, i Artadi ha avisat que cada declaració serà "revisada" per si és susceptible d'una nova querella. Casado va posar de manifest que Sànchez havia estat condemnat per l'1-O, i el va acusar dementre "instigava a la violència" en els dies previs al referèndum.Pel que fa a la pandèmia, Artadi ha alertat de la situació sanitària. "Es demostra una vegada més que la crisi no ha acabat, tampoc els efectes de la pandèmia", ha ressaltat la diputada, que ha demanat "disposar dels recursos necessaris" per fer front a la situació. En aquest sentit, la dirigent de Junts ha demanat que es compleixi amb una esmena aprovada en la llei de pressupostos que inclouper a Catalunya. "Demanem que es compleixi la llei i que es transfereixin els recursos", ha ressaltat Artadi, que ha reclamat al PSOE i alsque no tinguin "deixadesa" cap a Catalunya davant l'impacte que suposa la pandèmia per a la ciutadania i els governs.

