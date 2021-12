El PSOE i el PP repetirien ara exactament el mateix resultat que el 2019, segons el CIS

Unesportarien ara poques novetats en el pes dels dos principals partits espanyols. Així ho assenyala el, fet públic aquest dilluns, segons el qualde vots que va aconseguir el 2019 i, al seu torn, el PP repetiria també resultat, el 20,8% de fa dos anys. L'enquesta arriba a l'equador de la legislatura i, a diferència d'altres sondejos de mitjans privats, no dona cap opció a la dreta d'assolir la Moncloa.El CIS incrementa en quatre dècimes les expectatives dels socialistes respecte el baròmetre de novembre , mentre que, pel que fa als populars, ja apuntava llavors una xifra similar. En les posicions secundàries, però, sí que hi hauria algunes novetats, tot i que no massa notables.amb el 14,6% dels vots, caient mig punt respecte els comicis del 2019, menys d'un punt per davant de, qui retalla distàncies fins al 13,7% (vuit dècimes més del que té ara).En canvi,del 6,8% de fa dos anys a un 5,9% ii es quedaria amb el 2,2% (tot i que és possible que se sumi a la plataforma de Yolanda Díaz en els comicis). Pel que fa a les forces catalanes,perdria més d'un punt a nivell estatal, del 3,6% al 2,5%,també baixaria força, del 2,2% a l'1,4% i lapassaria de l'1% de fa dos anys al 0,8%, per bé que la mostra d'enquestes a Catalunya és limitada i, per tant, el marge d'error és elevat.Per ara sembla que la bona valoració de la previsible candidata de Podem no es tradueix en opcions reals de disputar la presidència., de fet, és la dirigent millor puntuada, amb un 4,8 de mitjana, lleugerament per davant del 4,6 dei el 4,2 d'. Per darrere se situen(3,7),(3,4) i, finalment,(2,8). Sánchez, però, és encara el líder preferit per seguir de president (21,9%), tot i que molt a prop de Díaz (17,1%), qui supera clarament Casado (11,1%).Pel que fa a la gestió de la, la ciutadania està dividida en si cal noves restriccions o no. Un 46,2% opina que cal prendre, però un 35% mantindria les actuals i un 14,6% les relaxaria. En tot cas, un 52,2% fariaper a tothom i un 31,1% més, per a personal sanitari, de residències i als treballadors en professions amb contacte amb el el públic. Es tracta de percentatges lleugerament superiors als de mesos anteriors.Finalment, el CIS demana en aquest cas per diverses pràctiques vinculades al. Així, un 56,6% afirma que acostuma a muntar unclàssic i un 10,3% en fa un de civil o laic, mentre que un 76,1%o posa altra tipus de decoració. Un 76,9% juga a la, un 64,3% afirma que fa donatius o ajuda a altres persones i un 88,2% fa regals, mentre que tan sols un 27,7% va a, quasi els mateixos que van a alguna(27,6%).

