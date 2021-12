Salut obre la dosi de reforç per a tots els vacunats amb AstraZeneca

Altres notícies que et poden interessar

Davant l'augment de contagis dels últims dies, l'avanç de la sisena onada i la incidència que la variant òmicron està tenint a Catalunya, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat aquest dilluns queCabezas ha remarcat ladavant l'avanç de la variant òmicron: "". És per aquest motiu que el Departament de Salut vol agilitzar el ritme de vacunació de tota la població en general.En aquesta línia, aquesta setmana el Departament enviarài trucarà elsper donar cita per a les terceres dosis, seguirà fent recordatoris via SMS alsi seguirà impulsant la vacunació a tots els. A més, com a novetat, s'intentarà, de nou, al sistema de vacunació tots elsque faci més de sis mesos de la darrera dosi, "La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha anunciat aquest dilluns al matí que la. Així, en un dia que les UCI registren 310 pacients crítics i els hospitalitzats a planta se situen en 1.280, Craywinckel avisa que la previsió del Departament és que lesLa directora del CatSalut ha recordat la necessitat decontra la pandèmia, fent referència a la "" de què va parlar el conseller Argimon setmanes enrere, i ha demanat responsabilitat a la ciutadania. També Craywinckel ha fet referència a latal com ja ha dit la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, minuts abans.​​​

