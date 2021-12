Les dues noves excepcions en la quarantena de contactes estrets de positius per Covid

Altres notícies que et poden interessar

La secretària de Salut Pública,, ha anunciat aquest dilluns al matí que tots els, tot i estar vacunats en pauta completa. Es tracta d'una mesura que arriba per frenar l'avanç de la sisena onada de la pandèmia, així com de la nova variant òmicron que es pot convertir en majoritària a Catalunya a finals d'any.Fins ara, aquestes quarantenes només les havien de fer els contactes no vacunats o els contactes de positius per, però el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va anunciar el canvi la setmana passada per a. Cabezas, però, n'ha anunciatAixí, elsque tinguin unai elsi sociosanitaris que hande qualsevol mena no hauran de fer quarantena obligatòria. Es tracta dels dos únics grups de població que queden exempts d'aquesta mesura que arriba a les portes de Nadal.​​​

