Els contactes estrets de casos de Covid hauran de tornar a fer quarantena a partir d'aquest dijous

Altres notícies que et poden interessar

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat que el canvi en el protocol perquè sigui obligatòria la, tot i estar vacunats, entrarà en vigor aquest dijous dia 23 de desembre.L'anunci arriba després que la setmana passada el conseller de Salut,, anunciés la necessitat d'aplicar aquesta mesura a tots els contagis, no només els d'òmicron com fins ara, davant el pronòstic que aquesta setmana o la vinent la nova variant -més contagiosa- sigui "absolutament dominant" a Catalunya. A més, aquest dilluns s'ha superat el pic de contagis de la segona onada, l'estiu del 2020.Cabezas també ha anunciat que aquest dilluns". La secretària de Salut Pública ha remarcat la necessitat d'administrar les dosis de reforç davant l'avanç de la variant òmicron: Què són els contactes estrets? Són les persones que han cde Covid-19 ade distància, duranti des de les. Si la persona positiva no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica.o els contagiats amb la variant òmicron, però davant l'allau de nous casos, amb 6.000 contagis detectats cada dia , és impossible seqüenciar el virus de tots els casos per destriar si pertany a la nova variant.La secretària de Salut Pública no ha avançat cap restricció més per combatre l'empitjorament de les dades de la pandèmia, però ha recordat que aquest dilluns a la tarda la comissió delegada de la Covid es reuneix per debatre si es prenen noves mesures després de rebre els estudis dels experts.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor