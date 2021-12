Illa reivindica la flexibilització de la immersió defensada per Bargalló

L'endemà d'haver pres oficialment les regnes del PSC al congrés extraordinari,ha detallat el posicionament del seu partit sobre elen una entrevista a RAC 1. En concret, ha reivindicat l'informe sobre laque va plantejar l'informe de l'exconseller d'Educació, segons el qual, en base a tenir el català com a llengua vehicular i en funció de la realitat social i necessitats de cada centre, hi hagi escoles on es reforcin les hores en castellà i en d'altres on s'esmercin la major part dels esforços en el català.Illa ha argumentat que el seu partitperquè no volen "fer front amb aquesta qüestió", tot i que ha afegit que els socialistessobre aquesta qüestió. "El model ha funcionat raonablement bé,de l'escola catalana", ha dit Illa. Amb tot, ha afegit que "no passa res per fer una matèria més en castellà". El primer secretari ha mantingut que s'han de complir les resolucions judicials, tot i que ha admès queen algunes aules a Catalunya. "La flexibilització és el model que més m'agradaria", ha dit.Amb més contundència que aquest cap de setmana durant la cloenda del conclave socialista, Illa ha carregat contrasobre l'escola catalana i no s'ha oposat a què la Fiscalia pugui intervenir d'ofici per un delicte d'odi. Ha deixat clar, això sí, que la resposta dels socialistes serà en el terreny polític.Més enllà de criticar els populars, però, Illa ha advertit que s'ha de, com considera que s'ha produït en el cas de l'escola de Canet de Mar. "No és tolerable", ha afirmat. De la mateixa manera, ha lamentat que el conseller d'Educació,, anés a l'escola de Canet de Mar perquè considera que s'ha de "despolititzar" la situació.Illa havia de fer l'entrevista a RAC 1 de forma presencial però s'ha vist obligat finalment a fer-la a distància perquè. El líder del PSC ésamb qui va dinar durant el congrés d'aquest cap de setmana i haurà de fer quarantena durant deu dies, com estableix el protocol fixat per Salut.

