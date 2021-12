La vacunació s'accelera a Catalunya a l'espera de noves restriccions

Les xifres de vacunació augmenten a Catalunya. En les últimes vint-i-quatre hores, s'han administrat més de 20.000 primeres dosis a tot el territori. L'obertura de la campanya de vacunació per als infants de 5 a 11 anys, a més de les dosis que han rebut milers de persones per primer cop, escenifiquen un nou horitzó per a frenar els contagis en les pròximes setmanes. Diversos experts, com Oriol Mitjà, Jaume Padrós o Clara Prats, ja parlen obertament d'instaurar mesures restrictives per les festes i celebracions de Nadal.



Aquesta mateixa tarda es reunirà la comissió delegada de la Covid per plantejar noves restriccions de cara a Nadal per aturar l'expansió de la sisena onada. La variant òmicron és la principal preocupació de les autoritats sanitàries. Els hospitals segueixen tensats per l'augment progressiu dels ingressos, i aquest cap de setmana les UCI han arribat a les xifres registrades l'any passat.





CONTAGIS 1.123.573 (+4.232) INGRESSATS 1.280 (+136) UCI 310 (+3) DEFUNCIONS 24.306 (+1) Rt 1,70 (-0,.03) REBROT EPG 1.179 (+47)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.190.005 (+20.014) DOSI 2 5.383.760 (+3.133) Actualització: 20/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.190.005 (+20.014) 87,1% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.028.122 (+3.340) 85% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 98.224 (+37.539) Actualització: 20/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.423.800 (+116) REBUIG A LA VACUNA 106.860 (+6) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.354.812 Dosis Moderna/Lonza: 1.932.955 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.423 Dosis Janssen: 348.362 Actualització: 12/12/2021

El Departament de Salut ha notificat l'ingrés de 136 persones més a les plantes dels hospitals per coronavirus en les últimes vint-i-quatre hores. El total de pacients als llits dels centres hospitalaris. Pel que fa als pacients crítics, Salut notifica tres ingressos més, amb un total de 310 persones a les UCI.En les darreres 24 hores s'ha notificat una mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.306.La incidència acumulada a 14 dies puja de 674,31 a 712,87, mentre que a 7 dies puja de 446,64 a 456,73.

Altres notícies que et poden interessar

​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor