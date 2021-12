La inspecció ITV torna a canviar a partir del gener

Fa només sis mesos que es va canviar el funcionament de les, però aquest mètode té data de caducitat molt propera. A partir del mes de gener, és a dir, amb l'entrada de l'any nou, hi ha, sobretot pel que fa a la documentació a presentar en el moment de fer la revisió.Quan es vagi als centres autoritats per passar la ITV caldrà demostrar que es té l'que protegeix al vehicle, a més de la Targeta d'Inspecció Tècnica i el permís de circulació, que ja eren necessaris fins ara. Si no es presenta l'assegurança, no es podrà passar la inspecció. El DNI del propietari del vehicle també serà necessari.A partir d'ara, i donat que els vehicles cada cop més tenen més noves tecnologies incorporades, la ITV comprovarà el, com ara sensors o càmeres inclosos a l'estructura del vehicle. Tal com obliga el reglament europeu, els fabricants han de facilitar totes les dades necessàries per comprovar que funcionen correctament.Des de l'estiu ja es considerava defecte greu, que no permetia passar la ITV, el. També si hi ha qualsevoles considera un defecte greu.

