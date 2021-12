El Suprem jutjarà Reguant per no respondre a Vox durant el judici del procés

El Tribunal Suprem ha ordenat l'obertura de judici oral contra la diputada de la CUP Eulàlia Reguant per un delicte de desobediència per haver-se negat a respondre, durant el judici del procés, a l'acusació particular de Vox. La CUP ha denunciat que l'operació "repressiva" de l'Estat contra l'independentisme continua i ha recordat que tot just la setmana passada va fer-se pública la condemna d'inhabilitació contra Pau Juvillà. La Fiscalia, en el seu escrit d'acusació, demana sis mesos de presó i inhabilitació per a Reguant per un delicte de desobediència greu."Cal utilitzar tots aquests casos com a bumerang contra l'Estat", ha dit Reguant aquest matí en una roda de premsa al Parlament. La diputada la CUP ha assegurat que la negativa a respondre Vox no va ser una "acció individual" sinó "una voluntat col·lectiva" per expressar permetre que el partit ultra fos acusació particular ja era "una declaració d'intencions". El cas d'Antonio Baños, que tampoc va respondre a Vox, continua a la justícia ordinària perquè no és aformat, però se li demana la mateixa pena.Va ser el 27 de febrer de 2019, en ple judici del procés, quan Eulàlia Reguant es va negar a a respondre les preguntes de Vox, que exercia com a acusació particular, per ser un partit xenòfob i masclista. Uns minuts abans havia fet el mateix l'exdiputat cupaire Antonio Baños. El president del tribunal, Manuel Marchena, va amenaçar-la amb conseqüències penals. Se li va imposar una multa i més tard se li va obrir una causa per desobediència, ja que els testimonis estan obligats per llei a respondre les preguntes de les parts.El cas es va traslladar a un jutjat ordinari de Madrid, que va citar a declarar la dirigent anticapitalista al febrer de 2020. Un any i mig després, a l'octubre d'aquest any, la instructora María Antonia Torres, va enviar la carpeta de nou al Suprem perquè decideixi si vol jutjar Reguant, que és aforada al Parlament. Ara, el Suprem ha notificat l'obertura de judici oral contra la diputada cupaire.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor