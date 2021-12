El moment més delicat de la salut mental trenca murs a «La Marató»

ha recollit fins a les 23 hores d'aquest diumengeper a la salut mental. En concret, 5.848.500 euros. La trentena edició de la Marató ha estat la més coral fins ara, amb fins a trenta presentadors diferents, la majoria cares i veus conegudes deComunicadors com Lídia Heredia, Raquel Sans, Jordi Basté, Mònica Terribas, Laura Rosel, Gemma Nierga i Carles Francino han conduït La cita solidària, desenvolupada en els escenaris exteriors del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a, la Seu Vella de, l'amfiteatre dei el Museu Dalí de, a banda del plató televisiu. Moltes cares conegudes, comhan trencat murs amb els seus testimonis com a persones que han patit o pateixen problemes de salut mental.Amb l'com a fil conductor de la jornada, laha estat lade del programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio després que el 2020 es dediqués finalment a la Covid-19. Així, enguany es vol impulsar la recerca i investigació per un grup de malalties que afectenen algun moment de la seva vida.L'any rècord de recaptació va ser el 2018 ambper lluitar contra el càncer. El 2020 La Marató dedicada a la Covid va recaptar 13,8 milions.Depressió, ansietat, trastorn bipolar, esquizofrènia, trastorns obsessius compulsius, trastorns del neurodesenvolupament, trastorns de la conducta alimentària... Es tracta d'una. És el tercer cop en la història del programa solidari que es tracten les malalties mentals i la recerca estarà dirigida a la millora de la qualitat i de l'esperança de vida de les persones.En un mes de tradicions, La Marató de TV3 s'ha convertit en una més. La setmana d'abans de Nadal totany rere any. Molts municipis ja han organitzat activitats per col·laborar en una campanya que es va engegar a mitjans d'octubre amb activitats divulgatives arreu del territori. Creativitat, esports, cultura i unió; i tot, sumat a lade la ciutadania.

