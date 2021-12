Estafa telefònica: els Mossos avisen que aquesta trucada és un truc per robar

Elshan alertat aquest diumenge d'una estafa telefònica que han detectat almenys en dos casos a Rubí i Mataró. Es tracta de situacions en què una persona a qui han robat el mòbilfent-se passar per la policia que li demana les claus del telèfon per poder-hi accedir.La policia catalana ha fet una crida a no facilitar aquestes dades, ja que qui truca, que demanen la contrasenya per tenir-hi accés. Si els Mossos recuperen un telèfon, citaran el seu propietari a comissaria.

