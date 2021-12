Els socis donen llum verda a l'Espai Barça

El nouserà una realitat. Així ho han decidit aquest diumenge els socis, amb un 87,8% dels vots totals. L'opció proposada per la junta deha obtingut un gran suport en el referèndum telemàtic. 42.693 socis hi han votat a favor, 5.055 (10,4%) en contra i 875 (1,8%) s'han abstingut. Les obres començaran el 2022 i s'acabaran el 2025. Durant aquest període, es reduirà l'aforament màxim als partits.Pel president del Barça, aquest diumenge ha estat "". Laporta creu que els socis han "engrandit" el "Més que un club" i que el Barça ha demostrat de nou "la seva vocació democràtica i el seu esperit innovador". El president ha assegurat que és "un èxit del barcelonisme" i ha recordat que els socis són "els únics propietaris" de l'entitat.D'aquesta manera, han avalat el finançament de Goldman Sachs de fins a 1.500 milions d'euros. 900 per al futur Camp Nou, 420 per al nou Palau Blaugrana -inclou un Petit Palau, pista de gel i pàrquing d'autobusos-, 20 milions més per a l'Estadi Johan Cruyff, 60 en inversions urbanístiques i 100 per al Campus. "La seva oferta és la millor", va admetre el CEO del Barça,El crèdit i les despeses es pagaran , en part, amb elsanuals que generaran el mateix estadi i l'Espai Barça, a través d'esdeveniments (15%), entrades i restauració (22%), museu (15%), hospitality (24%) i patrocinis que inclouen els naming rights (24%).El dirigent va remarcar que aquest és. En aquest sentit, va advertir que el "no" hauria implicat "replantejar el tema financer i de crèdits", i que igualment s'hauria de remodelar l'estadi, "que està en molt males condicions. El dia del Benfica hi havia aficionats sota cascades d'aigua. Això és intolerable", va admetre. Per la seva part,Laporta assegurava que la culminació d'aquest Espai Barça deixarà un "llegat importantíssim".

