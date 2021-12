Avís de Salvador Macip sobre l'òmicron: «Només hi ha dues maneres de frenar l'onada»

Per tant, el sistema de salut es col·lapsarà més ràpid. En aquests moments, ja està en situació molt complicada, i anem a pitjor. 2/6https://t.co/OldbA5Xu6E — Salvador Macip (@macips01) December 19, 2021

L'arribada de lacoincidint amb la sisena onada de la variantha alterat completament el panorama d'una pandèmia que semblava controlada. Així, l'augment de contagis viscut a gran part d'Europa i també aja ha fet posar sobre la taula possiblesper frenar l'expansió de la Covid.ha compartit al seu compte de Twitter una gràfica de Londres que deixa ben clara la major propagació de la variant òmicron: "Està resultant ser tan contagiosa com es temia (2 cops la delta)", afirma. "Això vol dir que es converteix en majoritària i que", afegeix.Amb aquestes xifres, l'investigador dedueix que "". Així, alerta que "en aquests moments la situació és molt complicada, i anem a pitjor". Macip fa referència concretament a l'atenció primària, amb la qual cosa preveu que ja "no es podran atendre altres malalties".Davant d'aquesta situació, l'investigador apunta que hi ha "només dues maneres de frenar l'onada". La primera ésamb dosis de reforç, ja que només amb dues dosis cau la immunitat. El "problema" és que "no anem prou ràpid per parar el cop". La segona forma d'aturar la sisena onada, en la qual "haurem de confiar", és "". En cas de no actuar, assenyala que "les previsions són dramàtiques".​​​

