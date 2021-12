Barcelona s'omple de gent fent les darreres compres davant de possibles restriccions

Altres notícies que et poden interessar

El centre des'ha omplert aquest diumenge de gent que ha aprofitat per fer les darreresdavant un possible enduriment de les. La majoria ha coincidit que hi ha més ambient que l'any passat, però menys que els anteriors, un fet que els ha permès trobar fàcilment tot el que buscaven. Entre els punts amb més afluència, el Portal de l'Àngel, la Rambla de Catalunya, els voltants de Plaça Catalunya i també el Passeig de Gràcia. De fet, en alguns dels comerços s'han format. Pel que fa als regals més habituals: roba, sabates, objectes per la llar, gels i sabons, i objectes relacionats amb la papereria, com per exemple llibres. D'altra banda, poques bosses amb joguines o tecnologia.Entre els compradors s'ha instaurat la sensació que, un fet que atribueixen a l'efecte del cap de setmana – en el marc del qual un gran nombre de persones marxen de l'àrea metropolitana – però també a la pandèmia, que ha impulsat una, o bé, l'ha reduït en general. Els que sí que han sortit a mirar botigues, ho han fet per diversos motius, com és el cas de la Mireia, que ha deixat les compres nadalenques per última hora."Vaig bastant apurada", ha bromejat, "he sortit a veure si podia comprar alguna cosa i la sensació és que no està tan ple com altres anys". En el seu cas, volia aprofitar la sortida per, tot i que ha posat en dubte que valgui la pena "comprar res" si finalment s'acaba quedant a casa a causa de l'empitjorament de la situació. "No sé quin és el pla que hi haurà vist com estan pujants els casos", ha opinat.D'altres com el Joao tenen previst marxar durant les pròximes setmanes, en el seu cas al Brasil, d'on és originari. "", ha explicat. En Joao ha valorat que l'ambient que s'ha trobat ha estat "tranquil", i que l'únic lloc on ha vist una major aglomeració de persones ha estat al Portal de l'Àngel i els seus entorns.Pel que fa a en Pau, d'Ulldecona, ha vingut a Barcelona a passar tot el cap de setmana amb la família i a primera hora ja havia fet les primeres compres. ", tot i que és veritat que l'any de la pandèmia n'hi havia molt poca", ha admès. Preguntat per les possibles restriccions sosté que cal encarar l'escenari dia a dia. "Vivim en això, hem de mirar les mesures i intentar fer les coses bé", ha conclòs.han estat dels productes que més ha comprat la gent, amb bosses de grans marques, però també de petit comerç, alguns aprofitant les paradetes nadalenques, instal·lades al Portal de l'Àngel, o bé les de la Fira de Santa Llúcia. També s'han vist paquets amb objectes de casa, o bé roba específica de la llar com pijames o espardenyes.i aquells que portaven alguna bossa explicaven que la majoria de regals dels infants ja els havien comprat amb antelació.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor