Sis fòrmules senzilles per eliminar les taques de vi negre

S'acosten dies de dinars i sopars llargs, amb taules plenes de copes i, gairebé sempre,. Si tenim la sort que ens cau vi blanc, no hi ha problema, però quan la copa està plena deI és que és sabut per tothom que el vi negre és ben difícil de treure. Hi haSi has tacat les, tenim tres opcions senzilles:. La primera, posar-hi. La sal xuclarà el vi i, un cop seca i retirada, desapareixerà completament la taca. El segon truc és posar la part d'estovalles tacada en unla taca anirà desapareixent poc a poc. Finalment,no s'ha de fregar la tela, el vi negre es diluirà totsol en el vi blanc.Si la, hem d'optar per unes altres fòrmules. La primera és barrejar: primer es cobreix la taca amb el vinagre i després es frega amb el detergent i la taca desapareix. Una altra opció és utilitzarlíquid: la barreja absorcirà la taca i després només has de posar la peça de roba a la rentadora. La roba blanca accepta també el, tot i que aquesta ha de ser l'última opció.

