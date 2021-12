Dos joves roben 9.000 euros entre diners i menjar en una carnisseria de Sarrià de Ter

Els Mossos d'Esquadra hande 27 i 29 anys que van entrar a robar en unade(Gironès) i es van emportar més deEn concret, els dos lladres es van emportar 3.000 euros en efectiu, a més de quinze pernils, valorats en 250 euros cadascun, deu fuets, quatre formatges i diverses ampolles d'alcohol que tenia l'establiment.Els fets es van produir el, però els Mossos no els van poder arrestar fins el passat 14 de desembre després d'un intent frustrat dels dos nois d'entrar a robar en una, de la qual no es van emportar res i van fugir quan van saltar les alarmes del local.Per entrar a la carnisseria els dos detinguts van forçar la porta lateral de l'establiment, van trencar la persiana i van forçar dues portes de fusta. Un cop a dins, van arreplegar amb tot el que van poder i van marxar. Aquesta no és la primera vegada que un dels detinguts entrava a robar a una carnisseria. I és que el detingut de 27 anys ja havia estat arrestat per furtar més de 1.000 euros en pernils d'una xarcuteria de Santa Eugènia, a Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor