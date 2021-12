Argimon alerta que cal analitzar la situació i «prendre decisions que també la ciutadania ha d'entendre»

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha indicat que en les properes horesperò no ha volgut avançar quin tipus de mesures es poden prendre. Això sí, ha remarcat que també és important que les decisions que es prenguin siguin enteses per la ciutadania."Ara el que hem de fer és, els indicadors, veure com van les coses i a partir d'aquí", ha remarcat en declaracions a Catalunya Ràdio amb motiu de La Marató. Argimon ha indicat que també caldrà veure "com es va movent Espanya". El conseller ha afegit queArgimon ha explicat que dijous Salut va entregar un document a la comissió delegada de la Covid-19 i que aquesta estudiarà dilluns aquest i altres, com el del comitè assessor. "Tot està obert a estudi i anàlisi", ha insistit el conseller, quePel que fa als, ha apuntat que són una bona eina "però no un passaport per a res". "Jo no me'l faré", ha dit. Sí queAra bé, ha explicat que dissabte es va viure un altre episodi d'agressió a un administratiu en el punt de vacunació de la Maquinista. "No pot ser una societat de 'vull això ara i avui'. Per vacunar-nos hem tingut molt de temps", s'ha queixat.En general, Argimon ha constatat que a Europa en general hi ha un problema: una "dissociació clara entre el que passa als hospitals i als CAP, que estan plens de Covid, i el que passa al carrer, que la vida és normal".​​

