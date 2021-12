Illa presenta el PSC en el camí per tornar a governar la «Catalunya un sol poble»

El PSC ha donat ja percompletament al timó per posar rumb a l'objectiu que, malgrat haver guanyat les eleccions del 14-F, no va aconseguir el partit:. El flamant primer secretari ha advertit que, però és conscient que ser alternativa efectiva a l'independentisme passa per ser capaç de desempatar els dos blocs que semblen cronificar-se a Catalunya, l'independentista i l'unionista, i decantar clarament la balança en favor seu. Convençut que això passa per seduir vot útil contra el procés i per fer irreconciliables a ERC i a Junts, Illa s'ha presentat com l'argamassa perprèvia al procés, un repte davant del qual el president del govern espanyol,, ha tancat files tot i que sense mullar-se sobre l'escola en català.Illa ha manllevat aquest lema de la transició per referir-se a un PSC molt crític amb el sobiranisme però també garantia de cohesió en matèries com la llengua a l'escola catalana., ha insistit Illa en català i en castellà carregant contra la instrumentalització política de l'assumpte que, segons ell, fan tant. La via cohesionadora que representa el PSC, ha dit, passa per cuidar els barris, tal com va fer-a qui ha definit com "un visionari"- durant la seva presidència.Sánchez ha llançat la cavalleria sobrequan s'ha referit a la polèmica lingüística situant al mateix nivell els exabruptes de PP, Ciutadans i Vox i les proclames que es fan des d'alguns sectors de l'independentisme en defensa del model d'immersió. "Hem dei entendre que la llengua és un formidable vehicle per a l'entesa i la convivència", ha assegurat sense fer cap referència explícita als estirabots de Casado Els socialistes, ha dit, estan en "el sentit comú". També ha defensat l'aprovació de la, però no ha fet menció a que aquesta serveixi per preservar les llengües oficials més enllà del castellà, com es va reivindicar en el seu dia quan es va aprovar amb partits com ERC.De fet, davant l'assenyalament que Sánchez pateix des de l'oposició quan aprova carpetes crucials de legislatura com els pressupostos amb els republicans i amb Bildu, ha replicat que, sinó preguntar-secom ara l'increment del salari mínim, l'ingrés mínim vital o la lluita contra la pobresa i l'exclusió social.El president espanyol li deu en bona part al PSC estar a la Moncloa, de la mateixa manera que els socialistes catalans estan convençuts que el seu ascens els darrers anys té a veure també amb la recuperació del poder estatal. "Si hi ha un partit, és el PSC", ha dit. Conscients que els seus destins estan lligats -l'any 2023 el resultat del PSC serà clau per continuar ostentant la presidència-, Sánchez s'ha proclamant que se sent. Ell mateix ha previst què diran els seus rivals sobre aquesta afirmació: "Els més excloents diran que és lai que. El mateix que li passa a Illa".La simbiosi entre PSC i PSOE ha quedat de nou certificada en aquest plàcid conclave farcit de paraules com "cohesió", "convivència" o, com ha entonat Illa,Una actualització de l'agrede la campanya electoral que manté la convicció de fons que és amb la desfeta del procés que els socialistes podran tornar a governar. L'estil d'Illa, definit per Sánchez com a, és la d'anar consolidant-se gràcies, en bona part, a la desunió independentista. Els coneix, perquè amb ERC va pactar la investidura de Sánchez a canvi de la taula de negociació i amb Junts va negociar-hi l'acutal govern de la Diputació de Barcelona, que presideix, que en aquest congrés ha passat de presidenta a vicepresidenta del partit.Illa ha afirmat que el seu és un partit que respecta els adversaris "però que també" quan, en assumptes com els de la llengua o el procés, ha de situar-se en una posició allunyada de la majoria i "nedar contra corrent". El primer secretari dona per fet que, després de les, han tornat a una posició des de la qual s'hauria de permetre atacar tots els cims, des de l'ajuntament de Barcelona fins a la Generalitat. La cohesió interna que ha demostrat al seu congrés i el bon resultat de les darreres autonòmiques, marcades en el camp unionista per la gran desfeta de Ciutadans, són en aquest sentit punt de referència., ha dit Illa a Pedro Sánchez, que l'escoltava a primera fila. I tampoc ho ha fet, ha dit, en els darrers, tant per a Catalunya com a Espanya. El seu partit ha assumit el cost de "dir la veritat" i assenyalar "els camins possibles". El flamant líder dels socialistes catalans ha reivindicat elque ofereix el PSC, un camí oni que volen fer "amb una Espanya plural i diversa i l'Europa del benestar". La seva aposta, ha subratllat, és laIlla, a diferència del seu predecessor Iceta, que en el seu comiat com a primer secretari va reconèixer lade fa set anys i mig. El seu pinyol, farcit d'alcaldes i alcaldables, ha rebut un vistiplau rotund del 95,3% dels delegats del congrés i té el 2023, amb les municipals i les espanyoles, com a termòmetre per determinar si Illa té opcions reals de ser el pròxim president de la Generalitat.

