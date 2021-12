📹 El retorn de @lluis_llach als escenaris acaba amb el públic dempeus per cantar "L'Estaca" https://t.co/twi7qu38Hj pic.twitter.com/F0HAJV14AI — NacióDigital (@naciodigital) December 18, 2021

El concert de, el seu14 anys després de retirar-se, no podia acabar d'una altra manera. Elsque es van apropar al Palau Sant Jordi aquest dissabte al vespre van acompanyar Llach. "Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja", van corejar a l'uníson des de Montjuïc.En les seves breus intervencions Llach també vai va incidir en la importància de"Ens volen imposar el silenci amb allò que defensarem fins a les dents, que és la llengua i la nostra cultura", ha assegurat. La part final, va ser la més emotiva, en la qual el músic de Verges va interpretat temes com "País petit" o "No era això companys".​​​

