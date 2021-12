Sánchez convoca dimecres els presidents autonòmics per la sisena onada

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol,, ha decidit convocar una conferència de presidents autonòmics de format telemàtic el pròxim dimecres 22 de desembre. L'objectiu és analitzar "l'evolució de la pandèmia" i decidir quines mesures "compartides" es prenen per intentar frenar els contagis que s'han disparat des de l'impacte de la variant òmicron.En una declaració des de la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya, Pedro Sánchez ha recordat que la incidència és ja de 511 casos cada 100.000 habitants i que el "risc real"com la coordinació, la vacunació i la precaució. Així, ha afirmat que aquestes mesures, a diferència del que està passant en altres països d'Europa amb dades pitjors, no han d'implicar que se'n prenguin de dràstiques perquè aquíSánchez ha argumentat que les xifres d'hospitalització i els ingressos a les UCI són inferiors a les de fa només un any. "i les crisis sanitàries només es poden afrontar des de la llum de la ciència", ha assegurat. També ha puntualitzat que ja s'han posati que hi ha hagut una "resposta formidable" al procés de, que s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana.Avui fa un any, el 19 de desembre del 2020, les UCI Covid tenien 320 ingressats. Aquest diumenge, segons el, els hospitals catalans superen els 300 crítics, i en registren 307, una dada que se situa a nivells semblants de fa un any. Els pacients a planta augmenten en 6 respecte aquest dissabte i el total se situa en 1.144.​​

