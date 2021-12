El preu de la llum és avui set vegades més car que fa un any

Elno dona treva i319,63 euros MWh, superant l'anterior rècord de 309,2 euros per MWh registrat fa dos dies, el divendres 17 de desembre, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). El preu de l'electricitat ha pujat un 4,34% respecte ahir dissabte (306,33 euros/MWh) i es tracta de la quarta vegada que trenca la barrera dels 300 euros.Laamb un import de 350 euros MWh, mentre la franjaamb 274,90 euros MWh. Si les xifres es comparen amb el desembre del 2020,El diumenge 20 de desembre del 2020 la llum costava 43,42 euros/MWh de mitjana, molt lluny dels 319,63 euros MWh d'avui diumenge 19 de desembre del 2021 (un +636,14%). En un context marcat per l'encariment del preu del gas i el petroli, els drets d'emissions de CO2 i els problemes per posar en marxa el gasoducte Nord Stream 2, el govern espanyol ha anunciat queper compensar l'escalada de preus.Tot i que la pujada és generalitzada a tot Europa, Espanya és un dels països més afectats, ja que un percentatge important de la seva població està acollida a la tarifa PVPC, que és la que pateix les fluctuacions del mercat. Segons dades del Banc d'Espanya,. La resta de clients tenen una tarifa contractada al mercat lliure i paguen un import fix cada mes per la llum.

