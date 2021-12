Les UCI Covid ja superen els 300 ingressats i se situen a nivells de fa un any

Avui fa un any, el 19 de desembre del 2020, les UCI Covid tenien 320 ingressats. Aquest diumenge, segons el Departament de Salut, els hospitals catalans superen els 300 crítics, i en registren 307, una dada que se situa a nivells semblants de fa un any. Els pacients a planta augmenten en 6 respecte aquest dissabte i el total se situa en 1.144.





CONTAGIS 1.119.341 (+4.276) INGRESSATS 1.144 (+6) UCI 307 (+11) DEFUNCIONS 24.305 (=) Rt 1,73 (+0,08) REBROT EPG 1.032 (+22)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.169.991 (+12.303) DOSI 2 5.380.627 (+2.569) Actualització: 19/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.169.991 (+12.303) 87% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.024.782 (+2.596) 85% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 92.687 (+29.797) Actualització: 19/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.423.800 (+116) REBUIG A LA VACUNA 106.860 (+6) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.354.812 Dosis Moderna/Lonza: 1.932.955 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.423 Dosis Janssen: 348.362 Actualització: 12/12/2021

La situació és crítica i és per aquest motiu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat els presidents de les comunitats autònomes a una reunió per tractar la Covid-19 aquesta setmana. A més, aquest diumenge fa una declaració institucional des de Barcelona relacionada amb la pandèmia de la Covid.Els científics i experts fa dies que avisen que la variantserà laels pròxims dies a casa nostra. El total de nous contagis és aquest diumenge de 4.276 i lha tornat a augmentar, ho ha fet fins a: ara, per cada 100 casos de Covid es contagien 173 persones més. Eli se situa en 1.032.Lacontinua reactivada: 12.303 persones han rebut la primera dosi en les últimes 24 hores. La diferència entre primeres i segones dosis (+2.569) es pot veure influenciada per la vacunació infantil que s'hagi activat aquest dimecres.

