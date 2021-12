Canvis en la mobilitat al Raval: prioritat per vianants i bicicletes

El districte deha començat a implementar elsper millorar la, prioritzant elsi la circulació de, tot reduint els espais per a vehicles,de diversos carrers de la trama interior, entre d’altres mesures.Els canvis es faran per fases. Està previst que durant elentri en vigor eld’alguns carrers, i a partir dels’ampliaran les places de càrrega i descàrrega per poder reduir els horaris. En total, elmés dede. Així mateix es completarà la xarxa de bicicletes existent.Aquests canvis formen part del Pla d’accions de mobilitat al Raval, una eina per planificar de manera integrada les diferents modalitats de desplaçament per l’espai públic, que és fruit de la diagnosi feta pel Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2019-2024.Aquest conjunt de mesures s’han dissenyat tenint en compte les característiques particulars del barri del Raval: elde Ciutat Vella (433 habitants/ha) i ambPer això, l’objectiu principal del pla de mobilitat és fer compatible la qualitat de vida dels veïns del Raval amb l’activitat econòmica que hi ha al barri, però prioritzar els vianants i el transport sostenible.

