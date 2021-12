Els Països Baixos entren en confinament fins passades les festes de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

Torna una de les restriccions més dura als. El primer ministre del país, Mark Rutte, ha anunciat aquesta tarda el principi d'un nouestricte que començarà des d'aquesta matinada a les cinc de la matinada i fins al 14 de gener.Rutte ha estat molt clar en una roda de premsa juntament amb el ministre de Salut del país aquest dissabte a la tarda després de reunir-se amb el consell d'experts sobre la: "Hem de tornar a tancar. És inevitable per la cinquena onada que ve cap a nosaltres amb la variant".El tancament afecta tots els, excepte comerçoscom supermercats i farmàcies. Sí que tanquen tots els establiments hotelers, museus, parcs d'atraccions, cinemes, teatres, gimnasos i totes les activitats que impliquin contacte proper. Instituts i universitats també tanquen, unint-se a les, que aquest divendres van tenir l'últim dia de presencialitat.Per als dies festius com la vigília de, el dia de Nadal,, el govern neerlandès ha establert un límit de quatre persones de més de 13 anys per als grups que es reuneixin al carrer, mentre que a la resta de dies es reduirà a dos majors de 13 anys. A més, es recomana evitar, mantenir unad'1,5 metres amb la resta de persones i no rebre més de dues visites al dia a casa.​​

