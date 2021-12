Lluís Llach omple el Sant Jordi en el seu retorn als escenaris 14 anys després

La reivindicació del Debat Constituent

ha tornat als escenaris 14 anys després de retirar-se. El cantautor català ha estat el gran protagonista aquest dissabte del concert celebrat alque ha impulsat el, organització de la qual el mateix Llach n'és el president del consell assessor.L'artista nascut a Vergés ha tingut uns acompanyants de luxe, com són de, el. Les entrades s'han exhaurit a última hora i prop de 15.500 persones han vibrat en un concert que ha arrancat prop de les 20.30 hores i que encara està en marxa.Al voltant de les sis de la tarda ja es formaven les primeresa l'exterior del recinte, gent de totes les edats que acudien a veure un dels cantautors més reconeguts deamb una trajectòria musical de més de quaranta anys. Això sí, en feia pràcticament una quinzena que no tocava en un escenari, exceptuant algunes participacions esporàdiques per donar suport a alguna iniciativa.Milers de persones han acudit a la cita d'avui, algunes d'elles amb. De fet, tot el concert ha estat marcat per un fort accent reivindicatiu en clau sobiranista, i en molts dels moments, entre cançó i cançó s'han pogut sentir crits a favor de la independència. A la cita també han assistit algunes personalitats polítiques comEl concert ha començat amb Lluís Llach en solitari, al piano, interpretant la cançó de "". Ha estat després d'aquesta quan el públic s'ha posat dempeus i s'ha demostrat d'allò més entregat durant tot el recital, fent llum amb els telèfons mòbils,o picant de mans. Especialment, han estat ben rebudes les col·laboracions amb un gran ventall d'artistes del panorama català, que han aportat dinamisme a l'espectacle.Així, per exemple Montse Castellà ha interpretat "", Joan Dausà ha pujat a l'escenari amb "", i Els Catarres han recuperat un tema del seu anterior treball, "". Un dels moments més aplaudits ha estat la interpretació de "", amb Suu i Joan Reig, on el mateix Llach ha denunciat la violència contra les dones i el col·lectiu LGTBI. "", ha reblat, ovacionat pel públic.En les seves breus intervencions Llach també ha recordat els "" i ha incidit en la importància de protegir el. "Ens volen imposar el silenci amb allò que defensarem fins a les dents, que és lai la nostra", ha assegurat. La part final, ha sigut també la més emotiva en la que el músic de Verges ha interpretat temes com "" o "". Finalment, ha convidat el públic a "posar la veu" per cantar conjuntament el seu gran clàssic: "".Un dels objectius del concert ha estat la promoció del, al qual Llach ha estat vinculat des del seu inici. El músic va ser elque l'expresidentva designar per al naixement d'aquest espai, i posteriorment, la direcció va recaure en l'anomenada, de la qual Llach també forma part.Així, el moviment es troba ara en una segona fase de, en el marc del qual des del mes de maig totes les agrupacions locals poden dir-hi la seva sobre com voldrien que fos eldel país.Precisament, el recital ha volgut donar visibilitat a aquest procés i. Quan acabi aquesta etapa, l'convocarà el Fòrum Cívic i Social (FCS), que tindrà per objectiu sintetitzar els resultats a partir de les respostes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor