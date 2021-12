Tres vins escumosos d'alta gamma que valen més del que costen

Gran Torelló 2014



Per què el recomanem?

Perquè considerem el celler com un dels grans elaboradors d'escumosos catalans i perquè aquest Gran Torelló té una relació qualitat preu boníssima.





Microtiratge 6 Parellada 2016



Per què el recomanem?

Perquè les Microvinificacions de Maria Rigol Ordi ens encanten, i perquè aquesta, la 6, és un cava amb majúscules. I perquè més elegants i refinats no en coneixem masses.



Tots 3 tenen molts mesos de criança i, per tant, són molt complexos. Recomanem beure'ls no excessivament freds (a 8-10 graus) i si pot ser amb una bona copa de tall llarg i estret o, encara millor, més ample, de vi (tipus Bordeus).CorpinnatVarietats: Xarel·lo, macabeu i parelladaEls documents més antics de la(135 hectàrees a l'Alt Penedès),daten del 1395. L'actual famíliabrut nature, elaborat amb les varietats tradicionals xarel·lo, macabeu i parellada de la finca Can Martí, ecològica i pròpia del celler. Segona fermentació i criança amb tap de suro natural.Els vuitanta mesos de criança en ampolla el converteixen en un escumós complex, potent i adequat per tot un àpat com el de Nadal. Té de tot: notes làctiques, florals, cítriques, de mantega i de brioixeria. Bombolla fina i cruixent i final molt agradable lleugerament amargant.DO CavaVarietats: 70% parellada 30% xarel·loque neix a la dècada dels 80. A part dels seus caves més habituals, el Brut Nature, el Reserva, el Rosat o el Mil·leni, elaboren, des del 2013,. Són produccions de poques ampolles amb cupatges de collites excepcionals. Com diuen des del celler, "efímeres i irrepetibles".surt al mercat amb un mínim de 60 mesos -amb tap de suro natural-, i destaca per les seves notes cítriques i la fruita blanca (pera i poma) de la parellada. Herbes mediterrànies, brioix i pa torrat molt subtil. Molt bona acidesa. Un cava elegant, rodó i harmònic, pels amants dels escumosos fins. Aneu de pressa perquè només hi ha 2.060 ampolles.

