Salvador Illa sortirà oficialment d'aquest congrés com a primer secretari del PSC. Els socialistes catalans, que han acomiadat per la porta gran a Miquel Iceta, s'entreguen a un nou líder a qui han encarregat que assalti la presidència de la Generalitat. Així ho ha verbalitzat el ministre de Cultura, que en el seu comiat ha subratllat en vermell al calendari les eleccions municipals del 2023 com el primer round per assolir aquest objectiu. Illa, que ha recollit el guant, s'envoltarà d'un pinyol d'alcaldes i alcaldables, que guanyaran visibilitat dins d'una estructura redefinida amb cinc viceprimeres secretaries.De fet, quatre dels set principals càrrecs del nou organigrama l'ostentaran dirigents amb un important poder municipal -Núria Marín, Lluïsa Moret, Jaume Collboni i Marta Farrés-. Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, serà el principal puntal de l'estratègia organitzativa i electoral, mentre a la sala de màquines continuarà el duet que ha vetllat en els darrers dos anys la maquinària organitzativa: José Luis Jimeno -com a secretari d'organització- i Joaquín Fernández -a càrrec de política municipal-. A continuació, qui és qui a la nova direcció del PSC.És el primer càrrec que va revelar Illa. El nou primer secretari, que ha estat mà dreta d'Iceta en els darrers cinc anys i peça clau de les campanyes electorals, ha volgut retenir el ministre de Cultura a l'organigrama com a president, un càrrec més polític que orgànic, més simbòlic de portes enfora que no pas amb poder intern.Illa ha apostat per retenir l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, que fins ara ostentava la presidència del partit. Malgrat estar investigada en el cas del Consell Esportiu, continua sent l'alcaldia més important que ostenten els socialistes catalans. Marín governa amb majoria absoluta i que Illa la mantingui denota confiança en la dirigent i tota una declaració d'intencions de cara a les municipals del 2023.L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, recupera protagonisme a l'executiva del PSC i tindrà ascendència en l'estratègia organitzativa i electoral. Va ser una de les principals dirigents que va fer costat a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, en la pugna que va mantenir amb Iceta al congrés del 2016. És una altra de les alcaldesses que va guanyar per majoria absoluta a les eleccions municipals del 2019 i el nou rol que assumeix implica un reconeixement orgànic del poder al Baix Llobregat que fins ara havia representat l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmón.No és alcalde, però sí primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona gràcies a l'acord de govern del PSC amb Ada Colau. La seva continuïtat com a cap de llista ja va ser posada en dubte als passats comicis i el seu nom segueix plantejant dubtes entre alguns dirigents de cara als propers, però Illa ha tancat sempre files amb el lideratge de Jaume Collboni. El nou càrrec que li atorga a l'executiva així ho ratifica.S'ha convertit en la mà dreta d'Illa al Parlament. Figura revaloritzada des de que Iceta va cedir el testimoni com a candidat a les eleccions i Eva Granados va marxar al Senat, Alícia Romero passa d'ostentar una discreta secretaria d'Universitats i Recerca a fer-se càrrec d'Acció Política, una de les carpetes clau del rumb que el nou líder voldrà pilotar.L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també escala posicions dins de l'executiva després de recuperar una alcaldia que el PSC va perdre de forma traumàtica amb la caiguda de Manuel Bustos per la seva imputació en el cas Mercuri. Malgrat que l'oposició a la ciutat li retreu les vinculacions polítiques amb el polèmic exalcalde, Farrés ha consolidat una alcaldia que els socialistes esperen retenir en una capital vallesana fortament marcada per la divisió de l'esquerra.La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, és, més enllà d'Iceta, la figura de Madrid que Illa ha triat per situar a la seva executiva. Erosionada a la cambra baixa en els darrers mesos per capítols com la retirada de l'escó al ja exdiputat de Podem Alberto Rodríguez, el flamant primer secretari vol continuar promovent el lideratge de Batet, que va ser cap de cartell a les darreres eleccions espanyoles del 2019.

