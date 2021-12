El millor panettone de l'Estat es fa a Barcelona

. Concretament, d'un forn de Nou Barris, a. L'encarregat d'elaborar aquesta exquisidesa nadalenca és. Tot i que van guanyar el guardó el maig d'aquest any, l'Ajuntament de Barcelona ha recuperat l'efemèride i ha entrevistat el propietari de Panes Creativos.En l'entrevista al web de l'Ajuntament, Jordà explica que és un dolç que com a mínim cal dedicar-li 48 hores i. Per això és un producte que "no es pot fer sol", es necessita un equip. Panes Creativos fa uns quinze 15 anys que fa panettones quan encara no s'havia estès aquesta tradició italiana a Catalunya. Aquest dolç ési del que se'n té constància des de mitjans del segle XV.Aquest guardó forma part de la classificació espanyola delque es va celebrar a l'octubre a Itàlia.D'altra banda, cal destacar que eltambé concedeix uns guardons pels millors panettones de l'estat que enguany també han estat per a dos pastissers catalans

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor