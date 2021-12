Junts es querella contra Casado per injúries, calúmnies i incitació a l'odi

Pablo Casado diu que a Catalunya "hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen castellà"https://t.co/iJsv9Wm60p pic.twitter.com/qdolQT4J0c — NacióPolítica (@naciopolitica) December 17, 2021

ha decidit presentar una querella contra el president del, per haver assenyalat en un acte aquest divendres que als nens que parlen castellà no se'ls permet anar al lavabo a les escoles catalanes . La querella, en concret, és per injúries, calúmnies i incitació a l'odi, i s'ha formulat davant la sala segona del Tribunal Suprem. Les afirmacions de Casado també estan sent estudiades pel Govern, tal com va anunciar ahir al vespre el president. La formació que lidera Carles Puigdemont és la primera en acudir als tribunals per combatre el dirigent del PP, que ha estat reprovat per bona part de l'espectre polític en un context de mobilització pel català al carrer, causa que ha sumat 35.000 manifestants a Barcelona En la redacció de la querella hi han participat, secretari d'afers jurídics de Junts, i també l'advocat, que va defensar Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez en el judici de l'1-O al. El secretari general de Junts,, ha afirmat abans de presentar la querella que Casado "busca un enfrontament a la societat catalana" i "debilitar els docents". "No podem acceptar de cap manera les seves paraules, que va dir d'una manera demagògica, conscient que estava mentint", ha afegit Sànchez.La qüestió de la llengua ha estat central al llarg de tota la setmana, durant la qual el Govern ha decidit augmentar el nombre d'inspeccions a les aules per garantir que el model actual s'està complint. Així es va decidir en una cimera dijous al vespre, dos dies abans dels estirabots del líder del PP."Es pot tolerar que a unse li demani apedregar i aïllar a un altre? Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions de no deixar anar alels nens que parlen en? Es pot tolerar que hi hagi nens que per parlar en castellà al pati se'ls posina la motxilla? Es pot tolerar que als fills de lai lase'ls assenyali i se'ls digui que no es poden integrar?", va expressar divendres Casado en un reguitzell de preguntes retòriques.No és la primera sortida de to del cap de l'oposició espanyola en matèria de llengua. Dissabte passat va parlar "d'apartheid lingüístic" a Catalunya i va demanar a Pedro Sánchez "aplicar amb fermesa" la Constitució. "Espanya està patint un cas terrible dea un nen de cinc anys. No puc entendre com elestà assenyalant i perseguint a un nen perquè la seva família vol que se li ensenyi en espanyol", va afirmar el dirigent conservador, en la línia del que també diu Vox..Casado ja va oferir la seva col·laboració a Pedro Sánchez per aplicar l'article 155 de laa Catalunya i així obligar la Generalitat a fer complir la sentència del Tribunal Suprem sobre el 25% de les classes en castellà a les escoles. El líder del PP va proposar al president socialista fer servir els senadors populars per a poder aplicar, per segon cop, l'article constitucional, que requereix la iniciativa deli la ratificació de la cambra alta. La primera vegada va ser després de la declaració d'independència El cas Canet també va ser el tema del plenari del Congrés dels Diputats aquesta setmana, amb Casado de nou com a protagonista. «Que cony ha de passar a Espanya perquè vostè assumeixi alguna responsabilitat?», es va preguntar llavors el líder del PP, a la vegada que amenaçava el president espanyol amb una denúncia per desobediència si no obligava a aplicar la sentència dela les aules catalanes.

