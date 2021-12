Detingut un home que ha llençat a les vies del metro una dona

Detenim un home per temptativa d’homicidi que ha llençat una dona a la via del metro a Barcelona. Un testimoni l'ha pogut rescatar abans que passés el comboi pic.twitter.com/f1mjgrrmsr — Mossos (@mossos) December 18, 2021

Els Mossos d'Esquadra hanaquest dissabte unque, segons els primers indicis, no coneixia de res, han informat a l'ACN fonts policials. UnEls fets han passat a l'estació. Els Mossos se n'han assabentat a través d'una trucada al 112 a les 9.45 hores. Els agents han detingut l'home peri també per. La víctima ha estat traslladada a l'hospital per fer-li una revisió després de la caiguda. El detingut té 28 anys.

