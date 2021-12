La defensa de la llengua, el consens que uneix el sobiranisme

Som una nació.....

Si mi hijo vive en Cadiz con su mujer y mi nieto, este tiene derecho a ser escolarizado en catalan y en el caso de que la escuela se niegue, un juez puede obligar a que el 25% de las horas lectivas de esa escuela sean impartidas en catalan?..... El castellano no es la única lengua que se habla en Spanyistán. Según la muy manoseada y obsoleta Constitución, las lenguas minoritarias como el catalan, el valenciano, el galego o el vascuence han de ser protegidas y fomentadas como bien cultural. Ya salió el FraCasado, Payuso, Fachascal, toda la caverna mediática madrileña y su panda de impresentables, que no ven mas allá de su ombligo, a soltar frases cutres en contra de la inmersión linguistica en Catalunya, como si el castellano fuera la única lengua válida en esa Spanyistán garrula, fascista, franquista y torturadora que la quiere imponer "por cojones"....... Intolerable y vergonzoso..... A la m. con los Borbones ladrones, la Injustícia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas fuertemente armadas con las "temibles" papeletas causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!