Tallat el trànsit a un tram de la Gran Via per una avaria

durant tot el cap de setmana. A causa d'unesd'una avaria en una canonada d'aigua, s'ha alterat la circulació de trànsit entre els barris de la Marina del Port i la Bordeta, alConcretament, els treballs es porten a terme des de dijous entre elsa, a tocar del passeig de la Zona Franca i la plaça d’Ildefons Cerdà. Tal com informa l'Ajuntament de Barcelona,a l'altura del carrer Química, excepte el Bus V5 i els serveis d’emergència.Elses desvien pels carrers Química i Mineria per poder-se incorporar de nou a la Gran Via. Per aquest motiu, la parada de La Campana està anul·lada i s'ha habilitat com a alternativa l’existent de la V5 al carrer Mineria. Aquestes modificacions no afecten la línia V5, que continua el seu trajecte habitual.A banda d'aquestes afectacions a la mobilitat, l'Ajuntament apunta que les obres poden causarals veïns del bloc de Gran Via–Mineria-Química.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor