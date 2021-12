Iceta treu pit d'entregar a Illa un PSC a la «pole position»

👉🏻 El PSC no és una moda, una anècdota o el fruit d'una experiència de laboratori, ni un globus inflat mediàticament.



🌹 El nostre és un projecte ben sòlid!



🗣 @miqueliceta: "Cal que @salvadorilla estigui al capdavant del govern de la Generalitat".#GovernarCatalunya#PSC/❤️ pic.twitter.com/MN6e0QITMo — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) December 18, 2021

Diuque el congrés extraordinari del PSC per rellevar-lo com a líder del partit. De fet, ja fa temps que diu, a cavall entre la ironia i la convicció, que té. No en va ha recordat que fa. La realitat és, però, que aquest cap de setmana tanca una etapa de set anys i mig per cedir el testimoni a Salvador Illa , que ja fa un any que ha anat assumint les regnes progressivament amb el triomf del 14-F com a carta de presentació de la nova etapa. Iceta, ara des de l'atalaia del ministeri de Cultura, ha tret pit d'entregar-li un partit que, després d'haver tocat fons colpejat pel procés sobiranista,. L'encàrrec del congrés a Illa és que sigui capaç deha repetit més d'una vegada Iceta per fer quallar en l'imaginari de les bases que, malgrat que la falta d'aliances no li han permès presidir la Generalitat, fa deu mesos va tornar a ser la formació més votada i lidera l'oposició al Parlament. El lema del conclave, Governar Catalunya, és testimoni de l'objectiu incomplert que a partir d'ara Illa hereta.han presenciat el relleu des de primera fila. "Hem esdevingut el primer partit en vots, però, en l'associacionisme, entre les dones, els joves i la gent gran i en implantació territorial.", ha deixat dit Iceta abans del seu Last dance a ritme de Donna Summer.El líder sortint ha cartografiat els reptes de futur, però sense deixar de fer balanç del seu llegat.amb els quals es va situar al capdavant d'un PSC que ha reconegut que el procés independentista "va posar a prova". De fet, l'ha definit com elde la societat catalana i, per tant, el "sismògraf més precís" que justifica que fos el primer partit en patir internament el terratrèmol d'un procés que va fer implosionar el sistema de partits catalans.El 13 de juliol del 2014, després de la renúncia de, Iceta es va marcar, primer, el propòsit dei resoldre la crisi interna. Després, contribuir en lalligant el destí del PSC a l'aposta per uninicialment defenestrat que va ser capaç de recuperar el lideratge, guanyar una moció de censura iI, finalment, tornar a situar el PSC en una. Avui, ha celebrat que ha complert la seva triple missió.De fet, l'ambient festiu plenament monopolitzat pel protocol covid al Centre de Convencions Internacionals al Fòrum, escenifica el balanç satisfactori de l'etapa Iceta i la moral recuperada amb la qual la tropa socialista encara l'era Illa., ha deixat caure el ministre, que ha argumentat que la recuperació del PSC s'explica pel seu projecte "col·lectiu i democràtic" i la "fidelitat" a les seves arrels. Ha assegurat, sense mencionar-los però fent referència a Ciutadans i els comuns -dos projectes que van erosionar la seva bossa de votants anys enrere- que el partit socialistaIceta ha reivindicat, principalment, que. Clar està que no sense esgarrinxades perquè, com ell mateix ha reconegut, hi ha quadres del partit que resisteixen en municipis on els socialistes. Una fotografia que contrasta amb. En tot cas, ha subratllat que es va aconseguir "sortir de l'enlluernament del mal anomenat dret a decidir" per tancar files amb laamb el PSOE ientre les turbulències dels moments àlgids de l'independentisme."Se'ns va intentar silenciar, molts dirigents van ser víctimes d’assenyalament i escarni.dient la veritat, advertir del greu error de trencar la legalitat i de la temeritat de dividir el país i de generar falses expectatives, ha insistit. I ha afegit que el PSC sempre ha estatmalgrat el context de "demagògia i cridòria" de qui considera que a Catalunya hi ha dos bàndols irreconciliables. Un frontisme que, ha dit, té rèdits electorals però que és altament lesiu socialment.Si bé és cert que per boca d'Iceta s'ha repetit com un mantra la vocació de, l'independentisme retreu als socialistes eli ladel conflicte. Conscient d'aquesta lectura, el líder sortint del PSC ha criticat, per una banda, el paper que va tenir el PP durant el referèndum de l'1-O, del qual ha dit que va ser", una afirmació fins ara inèdita entre les files socialistes. El ministre, de fet, també ha recordat que ell va parlar d'indults quan no ho feia ningú i ha reivindicat com el PSOE haconcedint aquesta gràcia als líders dels procés empresonats.Mentre Arc de Triomf s'ha omplert de manifestants en defensa de l'escola en català, el PSC, el gran absent a la convocatòria,. Ha llançat una crítica a la gestió que s'ha fet des del Govern de la Generalitat en els darrers anys . ", ha deixat anar. La interpel·lació és un retrat de com el PSC lliura una pugna contra l'independentisme mentre al mateix temps és conscient que,, veurà curtcircuitat el seu camí per governar. "Catalunya necessita un nou president socialista", ha reclamat. Illa recull el guant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor