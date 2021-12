La CUP exigeix a Aragonès tornar a l'inici de la legislatura per reprendre l'acord

Agraïment de Juvillà

Dues frases han sobresortit entre el discurs crític amb el Govern d', diputada de la, en l'assemblea que els anticapitalistes celebren aquest dissabte al pavellóde. La primera: "Aquest executiu de Pere Aragonès i Jordi Puigneró s'ha convertit en un". La segona: "El Govern no superaria avui". Els dos missatges, inequívocs i que certifiquen la distància de la CUP amb l'executiu després de no validar el tràmit dels pressupostos , no impliquen una ruptura amb Aragonès, sinó que verbalitzen una exigència: que el presidenti concreti les "grans revolucions", ara desdibuixades, per tal de tornar a fer camí plegats. Sempre i quan, ha indicat Reguant, es posin les bases per una nova estratègia unitària del sobiranisme.A l'escenari, al costat de Reguant, hi ha, diputat i secretari tercer de la mesa, que aquesta setmana ha estat inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per un delicte de desobediència. En aquesta ocasió, a diferència d'altres moments, l'independentisme ha exhibit unitat, fins al punt que s'ha aconseguit que no perdi l'acta fins que hi hagi sentència ferma, decisió avalada també pel PSC i els comuns. Dels comuns precisament ha parlat Reguant, per referir-se al-estabilitat ala canvi de comptes també a Barcelona- entre Aragonès i els comuns per aprovar els pressupostos.Aquest dijous, els anticapitalistes certificaran el vot contrari als números del president i del conseller d'. "S'han incomplert de forma pusil·lànime els compromisos", ha apuntat Reguant, que s'ha queixat que el Govern només pugui argumentar que no hi ha "marge" per impulsar les mesures acordades en el pacte d'investidura rubricat al març per investir Aragonès. Al president també li retreuen prosseguir amb l'estratègia de lad'una manera que no "estressa" el govern espanyol liderat per. "ERC és la crossa del PSOE a Madrid", ha diagnosticat la diputada, que ha indicat que en aquesta nova etapa de "peix al cove" no hi ha "ni peix, ni cove". També ha atacat Junts per governar amb el PSC a lades del 2019, just després de les últimes eleccions municipals.Davant d'una situació que ha definit com a, Reguant ha fet una crida a "recuperar el carrer" per pressionar el Govern. "Nosaltres", ha ressaltat la diputada per situar l'executiu com a culpable del vot contrari als pressupostos, malgrat que l'oferta incloïa un grup de treball sobre el referèndum i també arribar als. Aragonès ha pres nota de la negativa dels anticapitalistes als comptes i la qüestió de confiança acordada per a mig mandat, el 2023,i apareix ara com una nebul·losa.Reguant ha aprofitat per carregar contra apostes del Govern com ara el-que no tirarà endavant cap operació econòmica fins al 2023 , segons s'ha acordat amb els comuns-, l'abocament de recursos públics alo bé el model deaprovat fa dues setmanes a la cambra també amb el suport dels comuns. "El país està a la intempèrie", ha resumit la diputada, que també ha demanat "plantar cara" a l'ofensiva judicial contra la immersió lingüística. En aquest punt del discurs, representants delhan pujat a l'escenari per exhibir una pancarta en la qual s'hi podia llegir aquest lema: "Sense català no hi ha escola". Els anticapitalistes han estat presents a la manifestació d'aquest matí, que ha congregat 35.000 persones Juvillà ha volgut arrencar el discurs agraint el suport rebut després de la seva inhabilitació. "L'heu convertit en una eina de denúncia i en uncontra la repressió", ha indicat el diputat anticapitalista, que ha situat la decisió del TSJC com una baula més d'una llarga cadena de veredictes contra l'independentisme, inclòs els exiliats de dècades anteriors. "El vostre sacrifici no serà endebades", ha indicat Juvillà, que ha tingut paraules per a, que després de la tardor del 2017 va encetar una nova etapa a, on ara comanda un sindicat. El secretari tercer de la mesa, en tot cas, ha indicat que la seva condemna és "petita" en el marc de l'Estat."La inhabilitació és per haver-me negat a aixecar el cap", ha ressaltat el diputat anticapitalista. "Però s'han equivocat de mig a mig, perquè la nostra causa és una eina col·lectiva", ha ressaltat. També ha demanat respondre "de la manera que fa més mal": de forma "organitzada, tossuda i col·lectiva". "La meva causa està al servei del conjunt de l'independentisme, i així convertir-la en uncontra l'Estat", ha remarcat.La jornada i la tria del lloc, al barri de Nou Barris de, no és casual. Si bé no forma part estrictament del debat de l'assemblea, la CUP ha situat Barcelona com a objectiu clau dels comicis de 2023 després de quedar fora de l'ajuntament el 2019. L'organisme intern debat també el paper de la CUP a lesi la creació d'unaper potenciar el perfil exterior de la formació.L'assemblea no és com la que es va reunir per decidir el posicionament de la CUP sobre els pressupostos. En aquest cas, es tracta de l'assemblea nacional, l'òrgan d'expressió de la voluntat de tota la militància i que marca la línia d'actuació general de la formació. Hi participen unes, que debatran i aprovaran dues ponències, una d'i una d', i les corresponents esmenes presentades. La qüestió central són les eleccions municipals i l'encaix de les candidatures àmplies -aquells casos en què la CUP es presenta amb altres formacions, com- a l'organització. Entre la militància hi ha qui aposta per més experiències electorals amb altres partits mentre d'altres es decanten per concórrer en solitari.En clau municipal, Barcelona és clau. Els cupaires van perdre perdre la representació a l'ajuntament l'any 2019, en unes eleccions ambcom a cap de llista. La CUP coincideix que és clau entrar un altre cop al consistori per poder condicionar la, especialment després de l'intercanvi entrei comuns per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat a canvi dels de. Fonts consultades expliquen que fa mesos que s'està treballant per reconstituir l'espai a la capital catalana, i que la CUP s'implicarà a fons per recuperar la representació. La qüestió, en tot cas, és embrionària, i de l'assemblea no en sortiran noms.L'assemblea és més organitzativa que no pas política. Les ponències acostumen a estar plantejades a dos anys vista -l'última assemblea es va fer al'any 2019, i l'any passat no es va poder fer per la pandèmia- i en la carpeta deo d'no hi ha prevista cap actualització. No es parlarà de la relació amb el Govern, que aquesta setmana ha certificat l'acord amb els comuns pels pressupostos. Sí que s'ha fet una anàlisi de com està el país i sobre com avançar en la implementació de la CUP ali les. En un principi, l'assemblea havia de ser només organitzativa, però finalment es van voler incloure-hi debats estratègics i per això també s'actualitzarà aquesta ponència, però no hi haurà grans canvis.La trobada de la militància cupaire servirà també per obrir el debat sobre el paper que ha de tenir la CUP a les eleccions europees. La qüestió anirà per llarg. Les eleccions estan previstes per l'any 2024, però la formació vol evitar que la pressió política els obligui a tenir un debat complex de manera precipitada, com va passar amb la participació a les. De fet, l'assemblea també ha fet una valoració del paper de la CUP al Congrés, on va irrompre l'any 2019 de la mà de. La qüestió europea, però, és un dels eixos de la jornada. La CUP té clar que l'estat espanyol és "un mur" pel que fa a les reivindicacions catalanes i no acceptarà ni elni l', les dues carpetes de la part catalana a la taula de diàleg.Els anticapitalistes plantegen un referèndum abans de 2024 i volen fer-lo coincidir amb els, previst pel mateix any. "És una nova oportunitat que s'obre a nivell europeu i tornarà a posar el debat sobre la taula de les institucions europees. Catalunya ha de tenir un peu en aquest debat", assenyalen fonts cupaires. La batalla per la internacionalització del procés és clau, i per això la CUP vol enfortir el seu paper a l'exterior. Entre altres coses, això vol dir debatre què s'ha de fer a les eleccions europees. La formació ja s'hi va presentar el 2004, amb l'activista independentistaal capdavant, quan encara eren un partit estrictament municipalista i no havia fet el salt al Parlament. No van accedir a l', però la campanya va servir per donar a conèixer el projecte.L'assemblea d'aquest dissabte té previst acordar la creació de l', enfocada a integrar l'àmbit internacional dins la pròpia organització i també lligada a l'estratègia de fer conèixer el procés més enllà de les fronteres catalanes i donar més pes a les. Des de la CUP insisteixen que aquesta oficina no té res a veure amb el, espai on la formació no participa i que insisteixen que s'ha de replantejar per millorar-ne la transversalitat i clarificar-ne l'objectiu. Una de les preguntes que s'obren a partir de la creació d'aquesta oficina serà el paper que hi podrà tenirAnna Gabriel des de Suïssa.

