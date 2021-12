​«La fórmula d'èxit del comerç passa per l'especialització»

Ganiveteria Roca: més de 100 anys a la plaça del Pi



Existeix unaper al? Tot apunta que sí: un, unamb la clientela i tirar endavant. “El futur passa per l'”, explica Lluís Torrente. Ho diu amb coneixement de causa: és el gerent de Ganiveteria Roca, un negoci emblemàtic fundat el 1911.Aquesta botiga històrica de la plaça del Pi de Barcelona ha participat en la campanya “Vine al teu comerç, vine a comprar” , impulsada pel, a través de la direcció general de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). També hi apareix un altre negoci històric com Espai Povo, tres generacions dedicades al disseny i ara també a la moda. O projectes més nous però amb un segell molt personal com Soul Lady i Fadeaway.Els quatre negocis, ubicats al rovell de l'ou de Barcelona, afronten laamb. “Les perspectives són encara millors després d'haver participat a la campanya. Ens agrada ser reconegudes i més quan hem apostat per comercialitzar i produir 100% local”, explica Alba Pach, propietària i dissenyadora de la marca Soul Lady. Ganiveteria Roca és un exemple de. Va ser fundada el 1911 per Ramon Roca, a la placeta del Pi. Es va especialitzar en: ganivets, bisturís per als metges o navalles per als barbers, sent el primer establiment de la península Ibèrica que oferia aquest darrer producte.Cinc anys després es van traslladar a lanúmero 3, emplaçament d'on no s'han mogut més. Dues generacions de lavan encapçalar el negoci fins al 2000, quan el van traspassar a gent de l'ofici “per continuar i millorar-lo”.és l'actual gerent de Ganiveteria Roca. Destaca que l'èxit passa per l'especialització i per “conèixer a fons el producte”. Tenen gravat el lemaen un marbre a l'entrada i, precisament, és l'element diferencial que pot fer perviure el comerç de proximitat. “El client ha de percebre que s'emporta el producte més adequat a les seves necessitats. Que tinguin clar el que han de comprar... i també el que no”, explica el gerent de Ganiveteria Roca.És un negoci amb una clientela molt fidel on tres generacions de les mateixes famílies han arribat a passar per la botiga. Malgrat tenir venda on line, el cara a cara és insubstituïble. “Una botiga aporta un valor afegit si darrere del taulell hi ha especialistes que et poden aconsellar”, destaca Torrente. “Fins i tot en compres per la web ens acaben trucant per demanar assessorament personal”, afegeix. Espai Povo és també un comerç amb molta història. Un negoci de, però que ha anat canviant el plantejament per adaptar-se a les circumstàncies. Ho ha fet sempre ambcom a lema: “Cada producte que venem té ànima, et fa sentir alguna cosa especial”, explica, actualLa història comença amb Ferran Povo i Carme Audenis. L'avi de la Gala era dissenyador i interiorista i treballava des de casa. Va ser l'àvia que elva obrir una petita botiga amb antiguitats i, posteriorment, hi va introduir elsdel seu marit. “Quasi 60 després encara els venem”, explica amb orgull l'actual propietària d'Espai Povo.El relleu el va haver d'assumir poc després Gemma Povo, filla dels fundadors. Havia estudiat Belles Arts i també va iniciar una segona línia de disseny d'interiorisme. Molts anys després, la crisi del 2008 va obligar la Gala a prendre una decisió: “Tancar o reinventar-se”. L'aposta va ser tirar endavant, mantenir l'essència del disseny de la família Povo, però també incorporarUbicats al, no renuncien a cap mena de clientela. Hi ha els “de sempre” que encara recorden les primeres etapes del negoci, la “parròquia” creada els darrers anys, però també turistes que aprofiten un emplaçament tan cèntric. Els d'aquí i els d'allà “al·lucinen” amb el local, explica la Gala Povo, que inclou una cuina del segle XVII i un arc que podria ser del XIV. “Cada vegada que algú entra, viu una experiència”, conclou. Soul Lady és l'exemple perfecte de. De botiga al centre de Barcelona, però també de taller i marca pròpia. Una iniciativa encapçalada peri que va arribar després d'un “canvi vital”. “Des de l'escola havia volgut ser dissenyadora i vaig estudiar Belles Arts. Però mai m'hi vaig dedicar fins al dia que vaig deixar la feina”, explica aDedicada als, primer va començar venent en markets. El 2014 va obrir una botiga a l'Eixample i quatre anys més tard es va traslladar albuscant també el client internacional. Tots els productes –bosses de pell i de cotó, però també bijuteria- són de la marca Soul Lady quel'Alba. Es produeixen en un taller propi i ella mateixa s'encarrega de supervisar “totes i cadascuna” de les peces.Elés el gran valor afegit de Soul Lady: “Cada peça és una part de mi que s'emporten els clients”, explica la propietària del comerç. Moltes d'aquestes vendes se n'anaven a l'altra punta de món, però la pandèmia els ha obligat a “compensar-ho amb clientela més local”. Tampoc se'n queixa l'Alba: “Vam aprofitar el confinament per fer d'una vegada la web i ara complementem la botiga física amb l'on line”.Una dècada després d'arrencar el projecte fa balanç: “El camí no ha estat fàcil i cal molta constància”. Reivindica el fet de vendrei agraeix el fet d'haver estat seleccionada a la campanya de promoció del comerç de proximitat. “En l'actual context és un gran esforç i ens agrada ser reconegudes”, conclou.Hi ha negocis d'èxit que neixen de canvis vitals i altres que ho fan quasi per accident. És el cas de Fadeaway , la botiga d'ulleres i roba casual delde Barcelona. L'ànima del projecte és en, més conegut com a, que l'any 2012 va decidir dissenyar unes gorres per sortir de festa amb els amics. “La idea va triomfar i aquí estem”, explica tot orgullós.El primer pas va ser un petit canal de venda on line a través de Facebook, després la botiga virtual convencional, un petit local físic en format showroom i, finalment, l'any 2018 una botiga amb tots els ets i uts al centre de Barcelona.Com la resta de comerços de la campanya, el tracte és. Però, en aquest cas, s'hi suma que les. “Si et compres una dessuadora a Fadeaway és possible que només la tinguin cinc o sis persones més. Apostem per tirades molt curtes”, explica en Miki.També són especialistes en ulleres –no en va, al carrer Tallers els coneixen com “la tienda de las gafas”-. Tenen una oferta molt àmplia, però amb quantitats limitades i amb diversos colors. “Busquem preus el màxim d'assequibles per tal que no sigui estrany comprar dues, tres o quatre ulleres al cap de l'any”, assenyala.La pandèmia, com la resta de comerços de les zones més turístiques, ha capgirat el tipus de clientela. “Abans era molt global, però ara el 80% és d'aquí”, destaca el propietari de Fadeaway que afronta el. “Hem sobreviscut el pitjor moment gràcies a la gent del barri i de Barcelona. Ara tenim nous dissenys i esperem que continuïn funcionin molt bé”, afegeix.