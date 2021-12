​Detingut per saltar-se un control, conduir contra direcció i provocar un accident a Torredembarra

Sense llums i contra direcció més de 10 quilòmetres

Elsvan detenir dijous passat un home peri provocar un accident a Torredembarra que va deixar una persona ferida. En concret, va xocar amb un motorista, però també va envestir diverses vegades els vehicles policials que volien aturar-lo. El detingut no tenia carnet de conduir i circulava sota els efectes de les drogues.L'incident va començar a les 18.30 hores de dijous a la carretera C-31 al Vendrell, on una patrulla de trànsit feia. Els agents van veure que un vehicle que circulava en sentit Vendrell no respectava la distància de seguretat respecte al cotxe que tenia al davant. Li van demanar que s'aturés i en un primer moment va fer l'acció de fer-ho, però després va augmentar la velocitat i va fugir del lloc.Els agents van sortir darrere del vehicle per la C-31 en direcció al Vendrell i van observar com. Durant el recorregut, va fer diversos avançaments sense respectar els senyals i va envair el sentit contrari. Els vehicles que es trobava van haver d'apartar-se per evitar el xoc.El conductor va continuar fentli feien amb els senyals acústics i lluminosos dels cotxes patrulla i va arribar fins a la carretera N-340. En aquell punt, una altra dotació de trànsit es va afegir a la persecució.A l'altura del punt quilomètric 1.187 en direcció Tarragona, la seva conducció temerària va anar més, ja que va apagar totes les llums del vehicle i començar a circular constantment en sentit contrari. El detinguttot i els intents de les dues patrulles per aturar-lo i evitar que xoqués amb altres conductors. En una maniobra al quilòmetre 1.179, el detingut va xocar frontalment amb una motocicleta. El conductor va ser traslladat a l'hospital.Les dues dotacions de trànsit van aconseguir encapsular el vehicle, però aquestfins que se'l va poder aturar a Torredembarra.Un cop aturat, al voltant de les 19 hores, el. En un primer moment va intentar engegar el cotxe per tornar a fugir i en no aconseguir-ho es va negar a sortir de l'interior. Finalment, va intentar agredir els agents, que van rebre diverses contusions abans de poder reduir-lo.Està previst que el detingut passi a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les properes hores. El detingut té 37 anys i se l'acusa dels delictes de c, sota els efectes de les, sense haver obtingutatemptat ials agents de l'autoritat, lesions i danys.

