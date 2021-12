Els Mossos investiguen un exprofessor d'una escola de Sant Cugat per abusos sexuals a menors

Elsestan investigant un exprofessor de l'deper haver comèsals seus alumnes durant la seva etapa com a docent. El cos policial català ja fa setmanes que està sobre el cas, però l'aparició d'unesa les parets del centre educatiu ("Toti professor avenç durant 30 anys, pedòfil a presó"), han obligat la direcció a emetre un comunicat al respecte.Des del centre asseguren que tan bon punt van conèixer els fets "van". Assenyalen que "actualment aquest tema es troba en mans de les autoritats pertinents i segueix el seu curs". El professor en qüestió va deixar el centre en el moment que les sospites van sortir a la llum i es va prejubilar.Malgrat que va un més que la policia va obrir diligències, per ara no hi ha cap denúncia presentada. Els Mossos han fet un informe i l'han traslladat a la fiscalia de menors.

