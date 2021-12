Els contactes estrets ja vacunats a les escoles i instituts no hauran de fer quarantena fins al gener

Altres notícies que et poden interessar

. Així ho ha assegurat el conseller d'Educació,, aquest dissabte al matí en una entrevista al Via Lliure de RAC1: "No es canviaran els protocols abans de festes".Després de l'anunci del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sobre els contactes estrets i les quarantenes, González Cambray ha assegurat que aquesta mesura no afectarà, per ara, els instituts i escoles. El conseller, però, ha advertit que si la situació sanitària segueix sent crítica,El conseller d'Educació ha defensat que lesper als infants i ha assegurat que seguiran funcionant en normalitat, alhora que també ha dit que" els centres.Tot i que hagin augmentat el número de grups confinats durant els últims dies, González Cambray ha explicat que la pandèmia reflexa a les escoles el que passa a la societat: "Si a la societat hi ha més contagis, també es trasllada a les escoles". Davant aquest augment de contagis, el conseller demana "​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor