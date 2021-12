Contagis amunt a una setmana de Nadal: 7.800 en 24 hores

Queda exactament una setmana per al dia de Nadal i la sisena onada de la pandèmia serà una invitada més aquestes festes. El número diari de nous contagis va amunt dia rere dia i el Departament de Salut n'ha confirmat 7.798 de nous en les últimes 24 hores.





CONTAGIS 1.115.065 (+7.798) INGRESSATS 1.138 (-1) UCI 296 (+9) DEFUNCIONS 24.305 (+19) Rt 1,65 (+0,06) REBROT EPG 1.010 (+108)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.157.688 (+12.391) DOSI 2 5.378.058 (+11.301) Actualització: 18/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.157.688 (+12.391) 87% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.022.186 (+6.163) 85% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 75.781 (+103) Actualització: 18/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.423.800 (+116) REBUIG A LA VACUNA 106.860 (+6) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.354.812 Dosis Moderna/Lonza: 1.932.955 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.423 Dosis Janssen: 348.362 Actualització: 12/12/2021

La variantserà laels pròxims dies a casa nostra, ja que ahir Salut va confirmar que el 20% dels positius de Covid són d'aquesta variant.ha tornat a augmentar, ho ha fet fins a: ara, per cada 100 casos de Covid es contagien 165 persones més. Eli ja supera els 1.000 punts: aquest dissabte se situa en 1.010.Laes manté prou estable gràcies a l'efecte de la vacuna. En les últimes 24 hores hi ha una persona menys a planta, que situa el total enEls crítics, però, augmenten en 9 malalts més a les; el total és de. S'han notificat 19 morts per coronavirus que eleven el total a 24.305 persones.Lasegueix reactivada: 12.391 persones han rebut la primera dosi i 11.301 han rebut la segona. El 75,8% dels catalans estan vacunats en pauta completa aquest dissabte, en què ja fa tres dies que els menors d'entre 5 i 11 anys poden rebre la seva vacuna contra la Covid.

