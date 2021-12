La prevenció, el millor punt de partida per a prevenir els incendis forestals de Collserola

Esforços més ambiciosos per a. Elestà finalitzant aquests dies diferentsa la Serra amb l'objectiu dsota el mantell del nou PEPNat (Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola) . Les principals actuacions d'aquesta campanya estan sent:per eliminar part dels arbres i reducció de l'estrat arbustiu; i l'i conservació de la(més de 45 km) del parc perquè els serveis de vigilància i Bombers puguin circular pels camins amb rapidesa i seguretat.Aquestessón la base del Programa de prevenció d'incendis forestals de l'ens supramunicipal peri augmentar la seva. Unes tasques de gestió forestal que, tal com explica el cap de Serveis de Medi Natural i Territori del Consorci, s'acostumen a fer durant els mesos d'perquè és l'època en què la vegetació està en un estat més latent i, per tant, es pot recuperar millor de les estassades o tales mentre que també s'dels ocells.Laextreta s'acostuma aen el mateix punt i es deixa al sotabosc perquè es reincorpori al terreny incrementant-se ladel sòl forestal. Una actuació similar a la que porta a terme l'equip de parcs de l'AMB a través de la pràctica d': l'estesa de restes de poda triturades a terra, amb l'objectiu de controlar la proliferació de les males herbes, millorar el grau d'humitat i d'intercanvi d’oxigen del terreny i reaprofitar el residu vegetal generat per la poda.Per la seva banda, l'ambientòloga i tècnica de l'equip redactor del PEPNat,, explica que el nou Pla incorpora per primera vegada unesd'acord amb l'evolució del territori i de l'impacte del canvi climàtic. En aquest sentit, Cid destaca la importància deper lluitar contra l'abandonament agrícola amb la recuperació del pasturatge de ramats; lai cogestió a les finques privades; i la creació d'un(zona de transició que delimiti el parc i les zones urbanes) per minimitzar els impactes negatius.

